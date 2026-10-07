«Una historia que durará para siempre»: Cristiano Ronaldo rinde un emotivo homenaje a Lionel Messi después de que la leyenda de Argentina dispute su último partido internacional

Por fin ha caído el telón sobre la extraordinaria carrera internacional de Messi, y el mundo del fútbol no ha tardado en mostrarle su respeto. Entre quienes encabezaron los homenajes estuvo su mayor rival individual, Ronaldo, que compartió un emotivo mensaje en las redes sociales. Después de que Messi reflexionara sobre su recorrido en una sentida publicación de Instagram tras su partido de despedida, Ronaldo respondió con unas palabras de profunda admiración que resonaron en todo el mundo.

El mensaje de Ronaldo fue breve, pero tuvo un peso significativo, al subrayar el legado que deja Messi. El capitán portugués, de 41 años, escribió: «Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que durará para siempre. Todo mi respeto por lo que has conseguido con Argentina. Un abrazo».