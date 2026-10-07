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«Una historia que durará para siempre»: Cristiano Ronaldo rinde un emotivo homenaje a Lionel Messi después de que la leyenda de Argentina dispute su último partido internacional
Ronaldo rinde homenaje a su mayor rival
Por fin ha caído el telón sobre la extraordinaria carrera internacional de Messi, y el mundo del fútbol no ha tardado en mostrarle su respeto. Entre quienes encabezaron los homenajes estuvo su mayor rival individual, Ronaldo, que compartió un emotivo mensaje en las redes sociales. Después de que Messi reflexionara sobre su recorrido en una sentida publicación de Instagram tras su partido de despedida, Ronaldo respondió con unas palabras de profunda admiración que resonaron en todo el mundo.
El mensaje de Ronaldo fue breve, pero tuvo un peso significativo, al subrayar el legado que deja Messi. El capitán portugués, de 41 años, escribió: «Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que durará para siempre. Todo mi respeto por lo que has conseguido con Argentina. Un abrazo».
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Una despedida a la altura del icono argentino
La última función de Messi con Argentina fue tan clínica e influyente como los aficionados esperan desde hace ya dos décadas, con el legendario delantero marcando y dando asistencias a Nicolas Otamendi y Nico Paz para asegurar una victoria por 3-0 sobre Benín.
La victoria puso un broche de oro a una asombrosa carrera internacional en la que Messi disputó 208 partidos y marcó 126 goles, alcanzando la cima absoluta de este deporte al levantar el Mundial de 2022, tras haber alcanzado también la final en 2014 y 2026, junto a dos títulos de la Copa América en 2021 y 2024 y la corona de la Finalissima de 2022.
Fortunas dispares para la superestrella portuguesa
Mientras Messi disfrutó de un final de cuento de hadas en su historia internacional, Ronaldo atraviesa actualmente un periodo mucho más turbulento con Portugal, tras abandonar la concentración a principios de esta semana después de un partido en el que se quedó sin jugar en la victoria por 4-2 ante Noruega del 27 de septiembre.
Las consecuencias fueron aún mayores cuando posteriormente acusó al seleccionador Jorge Jesus de haberle hecho falsas promesas sobre su participación en la más reciente serie de partidos de la UEFA Nations League.
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El final de una legendaria era internacional
Las estadísticas que hay detrás de la rivalidad Messi-Ronaldo son asombrosas y es poco probable que vuelvan a repetirse en el fútbol moderno. Entre 2008 y 2023, ambos dominaron el circuito de premios individuales al conquistar entre los dos 13 Balones de Oro. Messi lidera esa carrera concreta con un récord de ocho triunfos, mientras que Ronaldo ha levantado el prestigioso balón de oro en cinco ocasiones, lo que ilustra la enorme distancia que existía entre ellos y el resto del mundo del fútbol.
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