Una historia inconclusa... Un hilo invisible une a la joya del Bayern de Múnich con el Real Madrid

El diario español «AS» ha revelado una historia apasionante sobre una estrella en ascenso en las filas del Bayern de Múnich, que alberga un sueño claro que no oculta: vestir algún día la camiseta del Real Madrid.

Se trata del joven talento alemán Lennart Karl, un centrocampista ofensivo zurdo que ha acaparado la atención en Múnich a pesar de su corta edad, ya que no supera los 18 años y debutó con el equipo a los 17. Pero lo más llamativo es que esta prometedora estrella no se conforma con soñar con enfrentarse al Real Madrid en la Liga de Campeones, sino que aspira a algo más: vestir la misma camiseta blanca.

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En su infancia, Karl se sometió a pruebas con el Real Madrid en dos ocasiones, e incluso visitó la sede del club en Valdebebas, pero el fichaje no llegó a concretarse. A pesar del paso de los años, esta experiencia no se ha borrado de su memoria. De hecho, recientemente hizo unas declaraciones sinceras y sorprendentes en las que dijo: «El Bayern es un club grande y muy especial, pero algún día me gustaría fichar por el Real Madrid».

Una declaración que suscitó una gran polémica entre la afición del club bávaro, sobre todo porque se produjo durante un encuentro amistoso con los aficionados, cuando dijo con un tono juvenil y atrevido: «El Real Madrid es el club de mis sueños... pero espero que eso quede entre nosotros». Sin embargo, este «secreto» no duró mucho y pronto se extendió como la pólvora.

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