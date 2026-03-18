En el Hertha BSC, seguramente más de uno se frote los ojos hoy mismo al oír el nombre de Maximilian Mittelstädt. Por una suma que ahora resulta ridícula, 500 000 euros, el berlinés de nacimiento se marchó en el verano de 2023 del club de la capital, recién descendido a la 2.ª Bundesliga, al VfB Stuttgart, que se había salvado en la fase de promoción, y en el plazo de un año se convirtió en titular de la selección alemana.
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¿Una historia de éxito con un final agridulce? En el VfB Stuttgart se avecina una decisión controvertida sobre un fichaje
A pocos meses de la Eurocopa que se disputaría en casa, el seleccionador nacional Julian Nagelsmann llegó incluso a calificar a Mittelstädt, basándose en sus estadísticas, como «el mejor lateral izquierdo de la Bundesliga con diferencia y uno de los cuatro mejores laterales izquierdos del mundo». Aunque Mittelstädt perdió su puesto de titular a lo largo del torneo, la mera convocatoria supuso el punto álgido provisional de su carrera, hasta entonces bastante irregular, superado solo por la conquista de la Copa el verano siguiente, tras una temporada llena de acontecimientos y salpicada de partidos en la Liga de Campeones contra grandes como el Real Madrid o el PSG, que acabaría proclamándose campeón.
La trayectoria de Mittelstadt es emblemática del ascenso del Stuttgart. Así lo destacó recientemente también el entrenador Sebastian Hoeneß. «Su valor para el equipo es muy grande, prácticamente desde que empecé aquí en el VfB», dijo el artífice del éxito tras la victoria por 4-1 del VfB ante el Celtic de Glasgow en el partido de ida de la eliminatoria de la Europa League. Sin embargo, en ese importante duelo, Hoeneß dejó a Mittelstädt en el banquillo durante los 90 minutos completos por primera vez en la temporada actual, lo que insinuaba un pequeño cambio de rumbo que últimamente se había ido consolidando cada vez más: ¡en los partidos importantes, el referente de los últimos años ya no es titular!
Aunque Hoeneß también destacó tras el partido contra el Celtic que el jugador de 28 años seguiría desempeñando «un papel importante hasta el día de hoy», en el partido de ida de octavos de final contra el FC Porto se volvió a dar preferencia a la estrella emergente Ramon Hendriks. En la victoria por 1-0 sobre el RB Leipzig del domingo, el entrenador del VfB apostó, al igual que a principios de marzo contra el VfL Wolfsburgo —el segundo partido sin la participación de Mittelstadt—, por una defensa de tres con Chris Führich en el flanco izquierdo. Hendriks volvió a mostrarse muy sólido detrás y, sin pensárselo dos veces, llevó a la desesperación al excepcional y veloz Yan Diomande. Mientras tanto, circulan rumores de que la historia de éxito de Mittelstadt en el VfB podría tener un final agridulce.
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VfB Stuttgart: Ramón Hendriks ha superado a Maximilian Mittelstädt
Mittelstädt no está haciendo en absoluto una mala temporada, aunque se aprecia una ligera tendencia a la baja en comparación con sus dos primeros años con la camiseta del VfB. No obstante, sus diez participaciones en goles en 39 partidos disputados hasta la fecha son dignas de mención y ya superan incluso su primera temporada en el VfB (siete). Sin embargo, cuatro de sus cinco goles los marcó Mittelstädt desde el punto de penalti. Aparte de las tareas puramente ofensivas, Hendriks le ha superado en muchos aspectos. El jugador de 24 años no solo destaca por ser mejor en los duelos (69,2 %) y en los pases (87,2 %), sino que también es notablemente más rápido. Contra el Leipzig, a pesar de sus 1,89 metros (!), volvió a superar la barrera de los 35 km/h, mientras que la velocidad máxima de Mittelstadt ronda los 33 km/h. El defensa central de formación también destaca como creador de juego (tres asistencias), como por ejemplo en su ejemplar centro que propició el importante gol de Ermedin Demirovic para poner el 2-1 provisional contra el 1. FC Köln.
Estadísticas Maximilian Mittelstädt Ramon Hendriks Partidos (minutos jugados) 39 (2.836) 39 (2.534) Goles 5 0 Asistencias 5 3 Regates completados (Bundesliga) 64,7 % (11/17) 100 % (7/7) Porcentaje de pases completados (Bundesliga) 82,3 % 87,2 % Porcentaje de duelos ganados (Bundesliga) 64,5 % 69,2 % Intervenciones defensivas (Bundesliga) 2,73 por partido 3,22 por partido Recuperaciones de balón (Bundesliga) 1,89 por partido 0,59 por partido Velocidad máxima ≈ 33 km/h 35,04 a 35,24 km/h
Por ello, según se ha podido saber, los responsables del club, encabezados por el director deportivo Fabian Wohlgemuth, están sondeando el mercado de fichajes en busca de alternativas para el lateral izquierdo. En este sentido, últimamente se ha especulado con frecuencia sobre el fichaje de Nazinho, del Cercle de Brujas, por el que habría que pagar unos diez millones de euros. Sobre todo porque el futuro de Hendrik también parece incierto. Al parecer, el neerlandés está muy cotizado en varios clubes de primer nivel.
Según los informes, Mittelstädt también ha despertado un gran interés. Al parecer, al igual que el verano pasado, el SSC Nápoles sigue de cerca su situación, y la Juventus de Turín sería otro equipo italiano que se ha interesado por él. El propio Mittelstädt insinuó además, poco antes de Navidad, que, a pesar de su contrato hasta 2028, podría producirse un cambio de aires en un futuro no muy lejano: «Quizás en algún momento sea posible dar el siguiente paso».
Si echamos un vistazo al valor de mercado de Mittelstädt, que se estima en 18 millones de euros, queda claro que el VfB obtendría una enorme plusvalía en caso de venta. El internacional, en la mejor edad para un futbolista, podría firmar un último gran contrato. Desde un punto de vista puramente económico, una separación en un escenario de este tipo sería comprensible para ambas partes. Sin embargo, un final abrupto de la etapa de Mittelstadt en Suabia de esta manera también dejaría un cierto regusto amargo.
¿La convocatoria de Maximilian Mittelstädt para el Mundial? Sebastian Hoeneß se contradice
Con la marcha de Mittelstädt, el VfB no solo perdería a uno de los favoritos del público, sino también a un jugador clave. Ya en el Hertha destacó por ser un hombre de palabras claras. En consecuencia, a finales de febrero dejó muy claro su objetivo de querer participar en el Mundial. El seleccionador nacional, Julian Nagelsmann, no lo convocó para la concentración de noviembre. En su lugar, fueron convocados David Raum y Nathaniel Brown. «A finales del año pasado mantuve una conversación con el seleccionador nacional. Allí me explicó los motivos de mi no convocatoria y me dijo lo que tenía que hacer. Eso me motivó aún más para darlo todo. Mi objetivo es demostrar mi valía para el Mundial y volver a entrar en la selección nacional. Para ello tengo que jugar mucho y rendir a un buen nivel».
Sin embargo, unas semanas más tarde, en la pugna interna con Hendriks en el VfB, quedó definitivamente rezagado, lo que probablemente haya reducido aún más sus posibilidades de ser convocado para el Mundial. De todos modos, actualmente hay muchos indicios de que Nagelsmann no tendrá en cuenta a varios jugadores del Stuttgart. Por eso, tanto dentro del propio equipo como en el entorno del VfB se está haciendo un gran esfuerzo para posicionar a los jugadores de cara a la próxima convocatoria del jueves para los partidos amistosos de finales de marzo.
Mientras que Deniz Undav tomó la iniciativa con una entrevista sensacional y lo respaldó plenamente desde el punto de vista deportivo, el propio Hoeneß intercedió a favor de Mittelstädt. «Creo que es un jugador que te puede venir muy bien en el Mundial», dijo tras el partido contra el Celtic y, en contradicción con sus actos, subrayó: «Julian, por supuesto, tiene que tener en cuenta algunas cosas más de las que yo no tengo conocimiento. Pero Maxi ya ha demostrado que puede alcanzar un alto nivel incluso contra rivales muy buenos».
Sin embargo, desde entonces Mittelstädt no ha tenido la oportunidad de demostrar su valía contra esos «rival muy buenos». En cambio, fue titular cuando se enfrentó a jugadores del Heidenheim, el Mainz y el Celtic (partido de vuelta tras la victoria por 4-1). Así pues, es probable que Mittelstädt tenga que asumir, también en el próximo parón internacional, el papel de espectador que cada vez le resulta más familiar, cuando, entre otros, se enfrente precisamente ante su público local en Stuttgart contra Ghana (30 de marzo).
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VfB Stuttgart, calendario: resumen de los próximos partidos
Fecha (hora) Competición Rival (Lugar) 19 de marzo (21:00 h) Europa League FC Porto (A) 22 de marzo (19:30 h) Bundesliga FC Augsburgo (A) 4 de abril (18:30 h) Bundesliga BVB (local) 12 de abril (17:30 h) Bundesliga HSV (local) 19 de abril (18:30 h) Bundesliga FC Bayern (F)