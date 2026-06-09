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«Una gran sorpresa»: el Arsenal DESPIDE a un miembro clave de su cuerpo técnico pocos días después de perder la final de la Liga de Campeones
Los Gunners despiden al jefe del departamento médico
El director ejecutivo, Richard Garlick, comunicó al técnico de 51 años su destitución inmediata en una reunión improvisada el lunes. Según The Telegraph, la decisión sorprendió al personal del club, que había contratado al fisioterapeuta español Joaquín Acedo para analizar su problemático historial de lesiones. A pesar de la temporada de 63 partidos en la que el equipo ganó su primer título de liga en 22 años, la directiva actuó con rapidez tras su eliminación europea.
La marcha ha causado sorpresa en el seno de la empresa
El proceso formal que llevó a esta decisión sigue sin estar claro, lo que ha dejado a sus compañeros consternados por la repentina salida del presidente de la Asociación Médica de la Federación Inglesa de Fútbol. Como se detalla en el informe original, la noticia sorprendió a Iqbal y al resto del personal médico. La salida es sorpresiva, considerando los ocho años del médico en el Crystal Palace y sus anteriores cargos en los primeros equipos del Liverpool y el Tottenham Hotspur.
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Debates sobre la carga de trabajo tras un triunfo histórico
El departamento médico sufrió un gran escrutinio por las lesiones que afectaron al Arsenal en la recta final del campeonato. Se debaten las causas de las bajas prolongadas de Martin Odegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber y Kai Havertz.
El cuerpo técnico revisa la intensidad de los entrenamientos, la elección de partidos, la rotación de la plantilla y la atención médica para entender por qué algunos futbolistas no resistieron la carga física. La exigente filosofía de trabajo de Mikel Arteta aportó títulos, pero imprevistos como la fractura de pie de Mikel Merino en enero, antes de su regreso en la última jornada, complicaron la temporada del departamento.
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Arteta reorganiza el equipo de cara a la pretemporada
El club londinense debe acelerar la búsqueda de un sustituto de primer nivel antes de que el primer equipo regrese a los entrenamientos de verano. Ahora es clave que Arteta reestructure con eficiencia el cuerpo técnico para preservar la resistencia de sus jugadores y defender el título ante dura competencia. Esta reorganización debe estar lista antes del inicio de la Premier League 2026-27, el 22 de agosto.