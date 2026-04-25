Hay que jugar fuera contra un Mainz incómodo que aún necesita puntos para salvarse. «Debemos mostrar la madurez necesaria para afrontar este partido; es una gran prueba para Sapoko y para todos», afirmó Kompany.

Sapoko Ndiaye, de 18 años, fue titular en el doble pivote junto a Aleksandar Pavlovic, mientras que Joshua Kimmich, a tres días del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, se tomó un descanso y ni siquiera viajó a Maguncia. Jamal Musiala también fue reservado inicialmente y se quedó en el banquillo, mientras que Leon Goretzka ocupó su puesto en la posición de mediapunta. En la Bundesliga, el Bayern ya es campeón tras ganar 4-2 al VfB Stuttgart el domingo.

Además de Sapoko, Kompany convocó a otros tres canteranos: Deniz Ofli (19), Raphael Pavlic (18) y Bastian Assomo (16), todos ellos iniciaron el partido en el banquillo.

«En algún momento hay que vivirlo. Hay que estar ahí. En algún momento llega el momento adecuado para llevarlos», explicó Kompany, quien también subrayó: «Pero hay que ganárselo. Nada se regala. Sapoko se lo ha ganado hoy».