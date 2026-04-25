«Un partido como este no es ningún regalo para los jugadores jóvenes», subrayó Kompany antes del partido del sábado por la tarde en Sky. «Hoy nos espera una tarea muy complicada».
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«Una gran prueba para él»: Vincent Kompany, del Bayern de Múnich, explica el debut sorpresivo de un jugador de 18 años en el once inicial
Hay que jugar fuera contra un Mainz incómodo que aún necesita puntos para salvarse. «Debemos mostrar la madurez necesaria para afrontar este partido; es una gran prueba para Sapoko y para todos», afirmó Kompany.
Sapoko Ndiaye, de 18 años, fue titular en el doble pivote junto a Aleksandar Pavlovic, mientras que Joshua Kimmich, a tres días del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, se tomó un descanso y ni siquiera viajó a Maguncia. Jamal Musiala también fue reservado inicialmente y se quedó en el banquillo, mientras que Leon Goretzka ocupó su puesto en la posición de mediapunta. En la Bundesliga, el Bayern ya es campeón tras ganar 4-2 al VfB Stuttgart el domingo.
Además de Sapoko, Kompany convocó a otros tres canteranos: Deniz Ofli (19), Raphael Pavlic (18) y Bastian Assomo (16), todos ellos iniciaron el partido en el banquillo.
«En algún momento hay que vivirlo. Hay que estar ahí. En algún momento llega el momento adecuado para llevarlos», explicó Kompany, quien también subrayó: «Pero hay que ganárselo. Nada se regala. Sapoko se lo ha ganado hoy».
- AFP
FC Bayern de Múnich: Kompany admira a Sapoko Ndiaye.
Sapoko Ndiaye se formó en el Gambinos Stars, club africano vinculado al Bayern. El pasado verano realizó pruebas con el FCB y con el Grasshopper Club de Zúrich, otro equipo asociado. En agosto destacó en un amistoso entre ambos clubes, lo que hizo que Kompany se convirtiera en su admirador.
Gracias a la insistencia del belga, el talentoso centrocampista llegó al Bayern en enero en calidad de cedido hasta final de temporada. Se espera que el campeón alemán lo fiche de forma definitiva en verano.
Antes de ser titular en Maguncia, Ndiaye ya había sumado dos breves participaciones en la Bundesliga. Ingresó en los últimos minutos en las victorias 5-0 ante el FC St. Pauli (11 de abril) y 4-2 contra el Stuttgart (19 de abril), y esta semana entró en la convocatoria para la semifinal de la Copa DFB 2-0 frente al Bayer Leverkusen.
FC Bayern de Múnich: próximos partidos del FCB
Fecha
Partido
Competición
Martes, 28 de abril
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern de Múnich
Liga de Campeones
Sábado 2 de mayo
FC Bayern de Múnich vs. 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Miércoles 6 de mayo
FC Bayern de Múnich vs. París Saint-Germain
Liga de Campeones
Sábado 9 de mayo
VfL Wolfsburgo vs. FC Bayern de Múnich
Bundesliga