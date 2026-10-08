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«¡Una gran pérdida!»: Marco Rose confirma el duro golpe por la lesión de Alex Scott mientras Thomas Tuchel se disculpa por el contratiempo con Inglaterra
La estrella del centro del campo, de baja durante un mes
Al hablar sobre el pronóstico, Rose expresó su frustración por perder a uno de sus jugadores más influyentes después de que Scott sufriera la lesión durante el reciente parón internacional, en el que Inglaterra disputó cuatro partidos de la UEFA Nations League. «No soy médico», dijo Rose. «Es una lesión muscular. Le haremos una prueba de imagen en unos días, pero lo perderemos entre cuatro y cinco semanas. Estoy muy decepcionado y es una baja importante». El técnico alemán mantuvo la diplomacia sobre las circunstancias de la lesión y añadió: «Es decepcionante. No quiero culpar a nadie. Estamos muy contentos de que esté en la selección inglesa. Lo hizo bien».
La ausencia de Scott se notará mucho en el Vitality Stadium, donde se ha consolidado como un habitual en el once inicial. Ha participado en seis de los siete partidos del Bournemouth en todas las competiciones en lo que va de temporada, con un gol y dos asistencias.
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Tuchel se disculpa con el técnico del Bournemouth
La lesión también ha provocado una reacción del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, que reveló que el problema médico pilló por sorpresa a todos los implicados. A pesar del problema subyacente, Scott logró jugar 70 minutos durante la contundente victoria de Inglaterra por 7-0 sobre Croacia. Tuchel insistió en que el cuerpo técnico de la selección no tuvo constancia de ninguna molestia física del jugador antes ni durante el partido, y subrayó que la seguridad de los futbolistas es siempre la prioridad para la FA.
«No hubo ninguna preocupación antes del partido, ni por parte del jugador ni del departamento médico», dijo Tuchel. «Para nosotros, la salud de los jugadores está siempre por encima de todo, eso nunca cambiará. No asumimos absolutamente ningún riesgo. Estamos muy tristes y decepcionados de que haya ocurrido. Puedo entender la decepción del club, pero yo personalmente no estuve en contacto con el club. Estoy en contacto con el jugador y, por supuesto, también lo siento por Marco, por mi colega, que pierde a un goleador».
El Bournemouth busca un impulso en las competiciones nacionales
La baja de Scott llega en un momento delicado para el Bournemouth, que sigue siendo uno de los tres únicos equipos de la Premier League que aún no han logrado una victoria esta temporada. El equipo de Rose ha empatado tres y ha perdido dos de sus primeros cinco partidos de liga, y su encuentro más reciente terminó con una derrota en casa por 0-1 ante el Liverpool. Aún más preocupante para el Bournemouth es que se puso por delante en algún momento en cada uno de sus otros cuatro partidos, solo para dejar escapar su ventaja y acabar con un empate o una derrota.
A pesar de sus problemas en el ámbito nacional, ha habido destellos de calidad, sobre todo en su campaña europea. El equipo de Rose logró una victoria a domicilio por 1-2 ante la Real Sociedad en la Europa League, un triunfo que refuerza la moral y demuestra que puede competir a un alto nivel.
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Los próximos partidos ponen a prueba la profundidad de plantilla del Bournemouth
Rose debe encontrar ahora la manera de sortear una exigente racha de partidos sin el motor de su centro del campo, empezando el sábado, cuando su equipo regrese a la acción en la Premier League contra el Chelsea en el Vitality Stadium.
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