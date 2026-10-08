«¡Una gran pérdida!»: Marco Rose confirma el duro golpe por la lesión de Alex Scott mientras Thomas Tuchel se disculpa por el contratiempo con Inglaterra

Al hablar sobre el pronóstico, Rose expresó su frustración por perder a uno de sus jugadores más influyentes después de que Scott sufriera la lesión durante el reciente parón internacional, en el que Inglaterra disputó cuatro partidos de la UEFA Nations League. «No soy médico», dijo Rose. «Es una lesión muscular. Le haremos una prueba de imagen en unos días, pero lo perderemos entre cuatro y cinco semanas. Estoy muy decepcionado y es una baja importante». El técnico alemán mantuvo la diplomacia sobre las circunstancias de la lesión y añadió: «Es decepcionante. No quiero culpar a nadie. Estamos muy contentos de que esté en la selección inglesa. Lo hizo bien».

La ausencia de Scott se notará mucho en el Vitality Stadium, donde se ha consolidado como un habitual en el once inicial. Ha participado en seis de los siete partidos del Bournemouth en todas las competiciones en lo que va de temporada, con un gol y dos asistencias.