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«Una gran oportunidad»: el adolescente del Chelsea Dastan Satpayev cierra su cesión al Burnley
Satpayev cierra su fichaje por el Burnley
El Burnley se ha hecho con el delantero adolescente del Chelsea Satpayev con una cesión por una temporada de cara a la temporada 2026-27 de la Championship. El internacional kazajo de 18 años cerró recientemente su esperado traspaso a Stamford Bridge desde el Kairat Almaty, firmando un contrato hasta 2033. Aunque el traspaso se acordó originalmente en febrero de 2025, solo se hizo efectivo una vez que el atacante cumplió 18 años esta semana.
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La promesa kazaja disfruta de la oportunidad
La prometedora joven promesa, que ha sido internacional absoluto en ocho ocasiones con Kazajistán, expresó su entusiasmo por asumir un nuevo reto en el fútbol inglés con el Burnley.
En declaraciones a la página web oficial del Burnley, Satpayev explicó sus ambiciones: "Estoy muy contento de estar aquí. Es una gran oportunidad para mí en mi carrera y un gran club para demostrar lo que puedo hacer y ayudar al equipo a volver adonde pertenece".
También subrayó su disposición para la prueba en Turf Moor: "Es mi primera vez jugando en Inglaterra y ahora estoy listo para afrontar el siguiente capítulo y tener una etapa exitosa con el Burnley".
La llegada de la plusmarquista refuerza al Burnley
Satpayev llega a Inglaterra con una reputación en alza tras convertirse en el jugador más joven de la historia de Kazajistán al debutar con la selección absoluta contra Curazao en marzo de 2025. El canterano del Kairat mantuvo su rápido ascenso en la fase de grupos de la Champions League la pasada temporada, al ver puerta contra el FC Copenhague después de medirse a equipos de la talla del Real Madrid y el Inter de Milán.
Su capacidad de definición volvió a quedar patente con un gol inicial contra Bélgica en la clasificación para el Mundial y otro tanto ante el Western Sydney Wanderers durante la gira de pretemporada del Chelsea bajo las órdenes del entrenador Xabi Alonso.
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Se acerca el asalto al ascenso en el Championship
Satpayev centra ahora su atención en adaptarse rápidamente a las exigencias del Championship a las órdenes del entrenador Nicky Hayen, con el objetivo de tener minutos con regularidad en el ataque del Burnley. Su llegada aporta una nueva dimensión ofensiva y una potencia de fuego vital a la delantera de los Clarets en su búsqueda de un regreso directo a la Premier League.
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