«Una gran oportunidad»: el adolescente del Chelsea Dastan Satpayev cierra su cesión al Burnley

La prometedora joven promesa, que ha sido internacional absoluto en ocho ocasiones con Kazajistán, expresó su entusiasmo por asumir un nuevo reto en el fútbol inglés con el Burnley.

En declaraciones a la página web oficial del Burnley, Satpayev explicó sus ambiciones: "Estoy muy contento de estar aquí. Es una gran oportunidad para mí en mi carrera y un gran club para demostrar lo que puedo hacer y ayudar al equipo a volver adonde pertenece".

También subrayó su disposición para la prueba en Turf Moor: "Es mi primera vez jugando en Inglaterra y ahora estoy listo para afrontar el siguiente capítulo y tener una etapa exitosa con el Burnley".