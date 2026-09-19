El aura de invencibilidad que rodeaba al equipo de Arteta se hizo añicos en el Amex Stadium, donde el Brighton firmó una lección táctica para desmantelar al vigente campeón. Tras un inicio perfecto de campaña, en el que el Arsenal había ganado siete partidos seguidos en todas las competiciones, el conjunto del norte de Londres se mostró inusualmente frágil ante un Brighton que presionó alto.

Hablando con BBC Radio 5 Live Sports Report tras el pitido final, un Arteta frustrado fue sincero sobre los fallos de su equipo. El español admitió que su equipo no igualó la intensidad requerida a este nivel y declaró: «El Brighton mereció ganar el partido. No hicimos bien lo básico durante largos periodos, especialmente en la primera parte. No ganamos suficientes duelos, y cualquier segunda jugada te estira. Con los errores que cometimos y, especialmente, con los principios que no aplicamos contra un equipo que quiere presionarte».