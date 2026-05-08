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«Una gran incorporación»: se confía en que Robbie Keane aporte la calidad que le faltaría al Celtic si regresara Ange Postecoglou
O'Neill respondió a las llamadas de socorro en Parkhead
A sus 74 años, Martin O’Neill vuelve a sentarse en el banquillo. Esta temporada ya ha dirigido al equipo en un par de ocasiones tras responder a los SOS desde Glasgow. En 2026 aún están en juego el título de la Premiership escocesa y el doblete de copas nacionales.
Este verano habrá nuevo cambio de entrenador, y el Celtic busca al sucesor. Se barajan varios nombres: ¿potencial o pedigrí?
Keane, de 45 años, se incluye en el primer grupo: debutó como técnico en Israel (Maccabi Tel Aviv) y Hungría (Ferencvaros), ganó títulos en ambos equipos y su cotización se ha disparado.
¿Es Keane la elección adecuada para el Celtic?
El exdelantero del Tottenham y del Liverpool, que jugó cedido en el Celtic en 2010, podría regresar a Reino Unido. Al ser preguntado si Keane sería un fichaje acertado para los Bhoys, otro exjugador cedido, el exinternacional inglés Gray, declaró en exclusiva a GOAL junto a BetterBonus: «Creo que es el siguiente paso para Robbie, si ese es el camino que quiere seguir.
Le funcionó a Steven Gerrard y a otros exjugadores que se fueron al norte y lograron cosas en sus primeras temporadas dirigiendo a juveniles.
«En algún momento, Robbie quiere volver a Gran Bretaña, quizá al Celtic. Sé que no será ahora, pero se habló del Tottenham, así que tiene las credenciales.
«Si traslada su experiencia como jugador a su gestión en Gran Bretaña o el Reino Unido, y más adelante en la Premier League, será una gran incorporación».
¿Potencial o trayectoria? ¿Keane o Postecoglou?
Keane sigue formándose como técnico pese a su temprano éxito y sería una apuesta arriesgada para el Celtic, aunque conoce las exigencias del Old Firm.
Postecoglou, en cambio, es una opción más contrastada: el enigmático australiano —sin trabajo tras pasar por el Tottenham y el Nottingham Forest— logró dos títulos y un memorable triplete en sus dos años en el “Paradise” (2021-2023).
Al ser presionado para que aclarara si el camino a seguir pasa por un entrenador contrastado o por una promesa, Gray añadió: «Son como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Ange, con la experiencia que tiene, sé que lo que logró en el Celtic fue increíble.
Allí lo adoran, así que nunca se puede descartar. La cuestión es si él quiere volver. Luego está Robbie, más joven, que aportará entusiasmo.
¿Prefieren la experiencia o el entusiasmo, quizá un rumbo nuevo? Esta temporada Hearts y Rangers han planteado retos y el Celtic necesita títulos cada año.
Si creen que Keane es el hombre adecuado, deben apoyarlo y darle oportunidades para fichar y hacer grande al club».
Doble objetivo: el Celtic va por más títulos
El Celtic, segundo en la Premiership a tres puntos del líder, el Hearts, aún debe jugar tres partidos de liga. El primero es el derbi contra el Rangers este domingo.
El choque contra los aspirantes al título de Edimburgo se disputará el 16 de mayo, último día de la temporada 2025-26, antes de medirse al Dunfermline en la final de la Copa de Escocia el 23 de mayo.