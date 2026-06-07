Según *Bild*, Arthur Theate, Hugo Larsson y Jean-Matteo Bahoya ficharán por la Premier League y podrían reportar al SGE hasta 100 millones de euros, que se invertirían en la reestructuración bajo la dirección del nuevo entrenador, Adi Hütter. «Habrá cambios en la plantilla», anunció el portavoz de la junta directiva, Axel Hellmann.
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¿Una ganancia gigantesca por traspasos debido a la fuga de jugadores? El Eintracht de Fráncfort podría embolsarse 200 millones de euros
Theate, que pese a sus cualidades ha tenido una temporada desafortunada en Fráncfort, habría despertado el interés del AFC Bournemouth y del Nottingham Forest, y él mismo habría insinuado su posible marcha. El Eintracht negociaría a partir de una oferta de 15 a 20 millones de euros.
Según Bild, la directiva del SGE aspira a recibir aún más por Larsson: entre 35 y 40 millones de euros. Sin embargo, el sueco también bajó su nivel tras una buena pretemporada y se quedó fuera del Mundial. Graham Potter no lo convocó para la fase final en Estados Unidos, Canadá y México.
«Recibió una llamada en la que le comunicaron que no estaría en la lista y Hugo está completamente destrozado. Estuvo en la lista todo el tiempo, pero ahora no estará», citó el portal sueco Fotbollskanalen a una fuente interna. Así pues, Larsson pierde la oportunidad de exhibirse en el gran escenario del Mundial. En el pasado se le relacionó con clubes ingleses y con el Atlético de Madrid.
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El FC Bayern se interesa por Nathaniel Brown, joven promesa del Eintracht.
Sin embargo, el Tottenham Hotspur muestra gran interés en Bahoya. Se rumorea que el joven delantero de 21 años podría salir por 40 millones de euros. Bahoya empezó la temporada con buen nivel, pero, junto al equipo, fue bajando su rendimiento. Tras un breve repunte en febrero y marzo (un gol y tres asistencias), estuvo ausente todo abril.
Además, Nathaniel Brown tendría un acuerdo con el Bayern, que ofrece 50 millones, mientras que el Eintracht pide 60; el SGE no pondrá grandes obstáculos.
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Eintracht de Fráncfort: ¿Can Uzun también a punto de marcharse?
Can Uzun, de 20 años, podría dejar el Eintracht el próximo verano tras una gran temporada con diez goles y seis asistencias. AC Milan y SSC Nápoles siguen su pista.
No obstante, se espera una primera oferta de Turquía: según el periodista Yagiz Sabuncuoglu, el Galatasaray prepara 40 millones, cifra que, según Sky, resultaría insuficiente para un Eintracht que pide al menos 60 millones y que cuenta con el jugador hasta 2029.
Además, el talentoso mediapunta volverá a destacar en el Mundial: ya marcó un gol y dio una asistencia en el amistoso ante Macedonia del Norte (4-0) y se ganó un lugar en la selección turca.