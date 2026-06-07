¿Una ganancia gigantesca por traspasos debido a la fuga de jugadores? El Eintracht de Fráncfort podría embolsarse 200 millones de euros

Theate, que pese a sus cualidades ha tenido una temporada desafortunada en Fráncfort, habría despertado el interés del AFC Bournemouth y del Nottingham Forest, y él mismo habría insinuado su posible marcha. El Eintracht negociaría a partir de una oferta de 15 a 20 millones de euros.

Según Bild, la directiva del SGE aspira a recibir aún más por Larsson: entre 35 y 40 millones de euros. Sin embargo, el sueco también bajó su nivel tras una buena pretemporada y se quedó fuera del Mundial. Graham Potter no lo convocó para la fase final en Estados Unidos, Canadá y México.

«Recibió una llamada en la que le comunicaron que no estaría en la lista y Hugo está completamente destrozado. Estuvo en la lista todo el tiempo, pero ahora no estará», citó el portal sueco Fotbollskanalen a una fuente interna. Así pues, Larsson pierde la oportunidad de exhibirse en el gran escenario del Mundial. En el pasado se le relacionó con clubes ingleses y con el Atlético de Madrid.