¿Una fuente de inspiración para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo? Roger Milla, Rafa Márquez y Miroslav Klose, entre otras estrellas veteranas que brillaron en el Mundial

Caminar sobre la delgada línea entre ser una leyenda del Mundial que envejece y no saber cuándo retirarse es un arte. Muchos lo han intentado; pocos lo logran. La mayoría de los grandes llegan a tres, quizá cuatro Mundiales. Cuando las piernas fallan, llega el turno de otros.

Así llegamos a 2026: Messi cumplirá 39 años durante el torneo y Ronaldo ya celebró su 41.º cumpleaños en febrero.

Ambos son leyendas que, por sus logros y su nivel actual, merecen seguir jugando con sus países. Pero no son los únicos: otros grandes nombres vivieron momentos clave al final de sus carreras. Algunos fueron memorables; otros, no tanto.

GOAL repasa algunas de estas leyendas veteranas y su rendimiento en sus últimos años en el Mundial...