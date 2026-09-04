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¡Una fracción de segundo lo cambió todo! Por qué no se repitió el penalti de Kylian Mbappe contra el Real Betis pese a que Marc Bartra entró en el área antes del lanzamiento
La polémica acción del penalti en La Cartuja
Los compases finales del choque del Real Madrid con el Real Betis quedaron marcados por una gran polémica cuando Alejandro Jose Hernandez Hernandez señaló el punto de penalti en el minuto 93. Tras una falta sobre Vinicius Junior, Mbappe asumió la responsabilidad con la oportunidad de rescatar un punto para el equipo de Jose Mourinho. Sin embargo, la superestrella francesa vio cómo Alvaro Valles detenía su lanzamiento y culminaba así una magnífica actuación individual.
Inmediatamente después de la parada, tanto el banquillo del Madrid como sus aficionados pusieron en duda la acción, ya que Marc Bartra parecía haber entrado en el área antes de que se golpeara el balón.
Las repeticiones confirmaron que Bartra fue, efectivamente, el primer jugador en invadir el perímetro del área, y fue él quien finalmente despejó el balón a córner tras la primera intervención de Valles. Según las leyes estándar de la FIFA, si un jugador defensor invade el área y el penalti no acaba en gol, el lanzamiento debe repetirse si ese jugador influye después en la jugada. Sin embargo, un tecnicismo relacionado con la posición de los pies de Bartra en el preciso momento del golpeo resultó ser el factor decisivo en la revisión del VAR.
- AFP
Por qué las reglas favorecieron a Marc Bartra
La razón principal por la que no se repitió el penalti radica en un detalle fisiológico de una fracción de segundo. Aunque Bartra se había lanzado hacia delante para anticipar un posible rechace, sus pies no habían llegado a tocar el césped dentro del área penalti en el preciso momento en que Mbappe entró en contacto con el balón.
En esencia, el veterano defensor estaba en el aire, inclinándose hacia el área pero sin haber apoyado aún los pies dentro de ella. Esta distinción es vital en la interpretación moderna de las reglas, ya que la invasión suele juzgarse por el punto de contacto con la superficie de juego más que por la inclinación del cuerpo de un jugador.
Al ser «astuto» y medir su salto a la perfección, Bartra logró obtener una ventaja territorial significativa sin incumplir técnicamente las reglas del juego. Esto le permitió ser el primero en llegar al balón suelto después de que Valles despejara el disparo, impidiendo que Mbappe tuviera una segunda oportunidad.
El Real Madrid, frustrado por las decisiones del VAR
Este drama en el penalti no fue la única vez que el videoarbitraje desempeñó un papel importante en el partido. Antes, el equipo visitante pensó que había encontrado la forma de volver al encuentro gracias al suplente Carlos Espi.
El joven delantero, que había sustituido a Federico Valverde, dejó un momento de magia apenas cinco minutos después de entrar al campo. Sin embargo, la tecnología anuló un gol soberbio marcado por Espi por un fuera de juego milimétrico previo en la jugada, lo que aumentó aún más la frustración de los hombres de Mourinho.
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Fin de la racha de victorias de Mourinho
La derrota supuso un frenazo importante en la dinámica de un Real Madrid que hasta entonces había ofrecido una imagen temible. El partido en La Cartuja vio al Real Madrid dominar amplias fases de la posesión, pero no fue capaz de encontrar ese punto de acierto en el último tercio.
El resultado supone la primera derrota oficial de la temporada para el Real Madrid y pone fin a una racha de tres victorias consecutivas en La Liga. El momento es especialmente inoportuno, ya que el club se prepara para el inicio de su campaña en la Champions League el próximo martes. Es probable que las decisiones tácticas de Mourinho, incluida la sorprendente exclusión de Bernardo Silva del once inicial por segundo partido consecutivo, sean objeto de un intenso escrutinio por parte de la prensa española en los próximos días, mientras el equipo trata de rehacerse de este tropiezo.
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