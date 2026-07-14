A los 73 minutos, Michael Olise ya había terminado su partido. Se dirigió trotando hacia la banda con la mirada baja y fue sustituido. Sin embargo, en ese momento Francia necesitaba goles, ideas y desbordes para la semifinal del Mundial de Arlington ante España, precisamente lo que Olise había aportado esta temporada en el Bayern Múnich y en la Copa del Mundo. Los franceses perdían 0-2 y el marcador no se movió hasta el final.
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Una falta fue el único «momento destacado» de la semifinal del Mundial, y el sueño de Michael Olise de ganar el Balón de Oro se esfumó en Arlington
Antes del pitido inicial, se esperaba un duelo entre la ofensiva de Francia y la defensa de España, que solo había encajado un gol. La Furia Roja cumplió, mientras que la Equipe Tricolore decepcionó. No fue solo culpa de Olise, quien compartió ataque con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola. Hasta el 0-2 Francia apenas acumuló un xG de 0,07.
Comenzó como 10 y, tras el 0-1, volvió a la derecha, donde había brillado con el Bayern; pero en el centro no pudo con Rodri y Fabián, y en la banda Cucurella lo anulo con esfuerzo y físico. «Saben exactamente cómo hay que marcarles», comentó el exinternacional alemán Mats Hummels en MagentaTV sobre los españoles, que dominaron a los artistas franceses, y añadió: «Se han preparado para todo y realmente han neutralizado a Francia por completo».
- AFP
La entrada de Olise «no estuvo lejos de ser una tarjeta roja»
La jugada más llamativa la protagonizó Olise, aunque para mal: en el minuto 14 le propinó un fuerte golpe en el tobillo a Rodri, que se torció la pierna. «No estuvo lejos de ser una posible tarjeta roja», comentó Hummels. En lugar de hacer magia, Olise se lanzó a la entrada, sin éxito.
Tras el descanso, Francia y su estrella siguieron sin ideas hasta el 0-2. Con este rendimiento, su sueño del Balón de Oro se esfuma: tras la eliminación del Bayern en semifinales de la Liga de Campeones ante el PSG y su salida en la misma ronda del Mundial, sus opciones se reducen a cero.
- Getty Images
Michael Olise decepciona en el «gran partido»
«Los ganadores del Balón de Oro siempre destacan en los partidos más importantes», afirmó Harry Kane, compañero de Olise en el Bayern y candidato al premio tras otra gran temporada. Probablemente tenga razón, lo cual no favorece a Olise: la semifinal del Mundial fue su gran partido y casi no se le vio.
«Olise es el mejor del mundo, muy por delante de todos los demás jugadores. Si a finales de año no gana el Balón de Oro, algo va mal en el fútbol», había afirmado a principios de mes el exjugador de la selección francesa Willy Sagnol en la revista *Sport Bild*. Tras el partido del martes, lo único seguro es que Olise se quedará sin premio: no mostró el nivel de “el mejor del mundo”. España marcó el ritmo; a Francia solo le queda la final de consolación del sábado.
Michael Olise en la semifinal del Mundial contra España:
Minutos: 73 Tiros a puerta: 0 Asistencias: 2 Tocadas: 55 Porcentaje de pases completados: 76 Centros: 1 Regates: 2 Regates completados: 0
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