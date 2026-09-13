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«¡Una explicación asombrosa!» Michael Carrick CARGA contra la decisión del VAR tras el controvertido gol del Manchester City ante el Manchester United
Carrick estalla por la polémica del derbi
Carrick terminó indignado tras la ajustada derrota de su equipo ante el Manchester City, y apuntó específicamente a la lógica utilizada para conceder el gol de la victoria de Haaland. El partido, en el que el City se quedó con diez hombres en la primera parte, se decidió por un único tanto que requirió una larga intervención del árbitro asistente de vídeo.
Aunque la decisión inicial sobre el terreno de juego fue fuera de juego, el gol acabó concediéndose, lo que dejó al banquillo del United y a la afición de Old Trafford en un estado de incredulidad por la interpretación de las reglas sobre la interferencia en el juego.
En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final, un Carrick visiblemente frustrado no se mordió la lengua en su valoración del arbitraje. Afirmó: "Confundido, ni siquiera confundido, hemos puesto cosas en marcha para ayudar en las decisiones de los árbitros, pantallas, árbitros en una oficina en algún lugar. Lo más preocupante es si esa es la interpretación sobre el fútbol".
El debate sobre el fuera de juego de Enzo Fernández
El quid de la controversia se centró en el centrocampista argentino Fernández, que parecía estar en posición de fuera de juego cuando el centro-disparo de Josko Gvardiol fue enviado al área. Aunque Fernández no llegó a tocar el balón, su movimiento fue significativo: se lanzó en plancha para intentar rematar de cabeza, directamente en la línea de visión del defensor del United Lisandro Martinez.
El United sostuvo que Martinez se vio influido por el movimiento de Fernández, lo que pudo provocar que el defensa dudara antes de que el balón llegara a Haaland en el segundo palo para empujarla a gol.
A pesar de esas protestas, el equipo del VAR encabezado por Matt Donohue determinó que las acciones de Fernández no constituían una infracción del reglamento. La explicación oficial sugería que, como no llegó a tocar el balón y no obstruyó físicamente al portero ni la trayectoria despejada de un defensor hacia el balón, el gol era válido.
Carrick carga contra la «asombrosa» explicación del VAR
Carrick seguía sin estar convencido y más tarde añadió en sus comentarios posteriores al partido que se trata de una explicación asombrosa para una situación que parecía afectar claramente a la fase defensiva del juego de sus jugadores. «Si esa es ahora la interpretación de no interferir en el juego, eso es realmente preocupante para mí. Es una explicación asombrosa», explicó Carrick.
Añadió: «La decisión no va a cambiar la temporada, pero ha tenido un gran impacto en el partido. Esa decisión no dependió de nosotros hoy. Nos toca a nosotros generar y marcar después de eso. Tuvimos nuestros momentos. Por supuesto que nos toca a nosotros hacer eso, pero los momentos importantes en partidos así tienen un gran impacto.
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Carrick asume la responsabilidad
Al margen de la polémica en torno a las decisiones arbitrales, el entrenador del Manchester United no rehuyó asumir la responsabilidad por la derrota de su equipo en el derbi y admitió que su equipo no generó suficientes ocasiones pese a que el Manchester City se quedó con 10 hombres. Dijo: "Hicimos muchas cosas bien. Parecía que estábamos creciendo bien dentro del partido y que éramos peligrosos. Sacaremos las cosas positivas del partido de hoy y seguiremos adelante de buena manera, pero no pasamos página a la ligera.
Concluyó: "Podríamos haber creado más. Esa es una respuesta para nosotros, pero podríamos haberlo hecho. Esta es ya nuestra segunda derrota desde que estoy al mando, pero somos un buen equipo y volveremos a ganar".
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