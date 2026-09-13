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«¡Una explicación asombrosa!» - Michael Carrick ARREMETE contra la decisión del VAR tras el controvertido gol del Manchester City ante el Manchester United
Carrick estalla por la polémica del derbi
Carrick se mostró indignado tras la ajustada derrota de su equipo ante el Manchester City, apuntando específicamente a la lógica utilizada para conceder el gol de la victoria de Haaland. El partido, en el que el City se quedó con diez hombres en la primera parte, se decidió por un único tanto que requirió una larga intervención del videoarbitraje.
Aunque la decisión inicial sobre el terreno de juego fue fuera de juego, el gol acabó subiendo al marcador, dejando al banquillo del United y a la afición de Old Trafford en un estado de incredulidad por la interpretación de las reglas sobre la interferencia en el juego.
En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final, un Carrick visiblemente frustrado no se mordió la lengua en su valoración del arbitraje. Afirmó: "Confundido, ni siquiera confundido, hemos puesto cosas en marcha para ayudar a las decisiones de los árbitros, pantallas, árbitros en una oficina en algún sitio. Lo más preocupante es si esa es la interpretación sobre el fútbol".
El debate sobre el fuera de juego de Enzo Fernández
El quid de la polémica se centró en el centrocampista argentino Fernandez, que parecía estar en posición de fuera de juego cuando el centro-disparo de Josko Gvardiol fue enviado al área. Aunque Fernandez no llegó a tocar el balón, su movimiento fue significativo: se lanzó a intentar un cabezazo en plancha, directamente en la línea de visión del defensa del United Lisandro Martinez.
El United sostuvo que Martinez estuvo condicionado por el movimiento de Fernandez, lo que potencialmente hizo que el defensa dudara antes de que el balón llegara a Haaland en el segundo palo para marcar.
A pesar de estas protestas, el equipo del VAR liderado por Matt Donohue determinó que las acciones de Fernandez no constituían una infracción del reglamento. La explicación oficial sugería que, como no tocó el balón y no obstaculizó físicamente al portero ni la trayectoria despejada de un defensa hacia el balón, el gol era válido.
Carrick carga contra la «asombrosa» explicación del VAR
Carrick seguía sin estar convencido y más tarde añadió en sus comentarios posteriores al partido que es una explicación asombrosa para una situación que parecía afectar claramente a la fase defensiva del juego de sus jugadores. «Si esa es ahora la interpretación de no interferir en el juego, eso es realmente preocupante para mí. Es una explicación asombrosa», explicó Carrick.
Y añadió: «La decisión no va a cambiar la temporada, pero ha tenido un gran impacto en el partido. Esa decisión no dependió de nosotros hoy. Depende de nosotros crear y marcar después de eso. Tuvimos nuestros momentos. Por supuesto que depende de nosotros hacerlo, pero los momentos importantes en partidos así tienen un gran impacto.
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Carrick asume la responsabilidad
Al margen de la polémica en torno a las decisiones arbitrales, el entrenador del Manchester United no rehuyó su responsabilidad por la derrota de su equipo en el derbi y admitió que su equipo no creó suficientes ocasiones pese a que el Manchester City se quedó con 10 hombres. Dijo: "Hicimos muchas cosas bien. Parecía que estábamos creciendo bien dentro del partido y que éramos peligrosos. Sacaremos lo positivo del partido de hoy y seguiremos adelante, pero no pasamos página a la ligera.
Concluyó: "Podríamos haber creado más. Esa es una respuesta para nosotros, pero podríamos haberlo hecho. Esta es ya nuestra segunda derrota desde que estoy al mando, pero somos un buen equipo y volveremos a la senda de la victoria."
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