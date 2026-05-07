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Yosua Arya

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Una exestrella del Manchester United se ofrece a ir en bicicleta para traer al jugador «ideal» del Barcelona a Old Trafford e insta a Michael Carrick a fichar a la estrella del Tottenham

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Jaap Stam ha instado al Manchester United a fichar a Frenkie de Jong, bromeando con que iría en bicicleta hasta Barcelona para traer al centrocampista a Old Trafford. El exdefensa también sugirió que Micky van de Ven podría reforzar la defensa del United.

  • Stam considera a De Jong el fichaje ideal

    El exdefensa del United Stam cree que De Jong sería ideal para el centro del campo. La leyenda holandesa destaca su calidad técnica, perfecta para el estilo de Michael Carrick. También señala la necesidad de refuerzos defensivos y menciona al defensa del Tottenham Van de Ven, capaz de rendir al máximo nivel.

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    Stam explica por qué De Jong encaja en el United

    En declaraciones a ComeOn, Stam afirmó que De Jong tiene las cualidades para ayudar al United a controlar los partidos. Incluso bromeó diciendo que viajaría a España para asegurarse del fichaje. Stam cree que De Jong mejoraría el centro del campo del United.

    «Frenkie de Jong sería ideal para el Man Utd, creo, porque es muy bueno con el balón», explicó. «Podemos discutir su físico en la Premier League, quizá.

    En los duelos uno contra uno o en lo físico no es el más corpulento, pero es muy bueno. Michael Carrick quiere jugadores que controlen el partido con el balón y dominen, así no hay que defender tanto.

    Frenkie es un jugador de talla mundial, uno de los mejores centrocampistas, muy cómodo con el balón, capaz de iniciar el juego desde atrás, dictar ritmo y llevar al equipo hacia el área rival. Si se diera la oportunidad, les ayudaría. Iría en bicicleta a Barcelona y lo traería al United, sin problema».

  • Se prevé que Van de Ven dé un gran salto

    Stam cree que Van de Ven tiene lo necesario para triunfar en un club más grande y afirma que el defensa holandés encajaría en varios equipos punteros de la Premier League.

    «Micky van de Ven está listo para dar el salto», añadió. «Se adapta muy bien a cada nivel y, cuando lo domina, da un paso más y mejora».

    «Mickey probablemente irá a uno de los mejores equipos de la Premier League, como Liverpool o United, porque puede jugar de lateral izquierdo o de central.

    «Ese tipo de jugadores son ideales para un entrenador, te dan confianza porque, si el rival te supera o lanza un balón en profundidad, tienes a alguien capaz de cubrir ese espacio».

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Se prevé una renovación de la plantilla del Manchester United

    Se espera que los Red Devils se lancen al mercado de fichajes este verano para renovar su plantilla. Casemiro se irá como agente libre, mientras que el futuro de Manuel Ugarte en el club es incierto. Se barajan varios nombres para el Manchester United; según informes, Carlos Baleba, del Brighton, ya acordó lo personal. Además, la defensa preocupa tras las lesiones de varios jugadores clave esta temporada.