Una exestrella del Manchester United se ofrece a ir en bicicleta para traer al jugador «ideal» del Barcelona a Old Trafford e insta a Michael Carrick a fichar a la estrella del Tottenham

En declaraciones a ComeOn, Stam afirmó que De Jong tiene las cualidades para ayudar al United a controlar los partidos. Incluso bromeó diciendo que viajaría a España para asegurarse del fichaje. Stam cree que De Jong mejoraría el centro del campo del United.

«Frenkie de Jong sería ideal para el Man Utd, creo, porque es muy bueno con el balón», explicó. «Podemos discutir su físico en la Premier League, quizá.

En los duelos uno contra uno o en lo físico no es el más corpulento, pero es muy bueno. Michael Carrick quiere jugadores que controlen el partido con el balón y dominen, así no hay que defender tanto.

Frenkie es un jugador de talla mundial, uno de los mejores centrocampistas, muy cómodo con el balón, capaz de iniciar el juego desde atrás, dictar ritmo y llevar al equipo hacia el área rival. Si se diera la oportunidad, les ayudaría. Iría en bicicleta a Barcelona y lo traería al United, sin problema».