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Una exestrella de Inglaterra asegura que «de ninguna manera» Tuchel seguirá como entrenador y propone dos sustitutos
Butt exige la salida inmediata de Tuchel
Inglaterra soñaba con la gloria en el Mundial, pero de nuevo se quedó fuera tras perder 2-1 contra Argentina en semifinales. Anthony Gordon abrió el marcador, pero Enzo Fernández y Lautaro Martínez remontaron en los minutos finales, dejando a los ingleses sin final desde 1966.
En declaraciones a Paddy Power, Butt fue contundente al valorar el futuro del seleccionador. «No hay forma de que se quede. Ni de coña después de eso», afirmó Butt. «Si se queda, también habrá que despedir a John McDermott. Ahora mismo es imposible mantenerlo en el cargo. No es un Sir Bobby Robson ni un Kevin Keegan, alguien a quien la nación adore».
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Preocupaciones por las tácticas negativas y la identidad
Butt critica la falta de audacia de Tuchel en la escena internacional, pese al talento de la selección inglesa. El excentrocampista critica que el exentrenador del Chelsea y del Bayern de Múnich no conectó con la afición y facilitó el juego del rival en ese partido clave. En concreto, su decisión de reforzar la defensa con Ezri Konsa, Nico O’Reilly y Dan Burn le estalló en la cara.
«Estamos hablando de un seleccionador que ha llegado y ha practicado un fútbol negativo, un fútbol increíblemente negativo, en la semifinal contra una selección argentina a la que se podía ganar», continuó Butt. «Y, aunque no debería importar, la gente se pondrá en su contra porque es alemán, así que vivirá una pesadilla. Es un gran entrenador de clubes, así que dejadlo marchar. No querrá quedarse. Puede que diga que sí, pero en el fondo pensará: “Pagadme y me largo de aquí”».
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Tras otra campaña fallida, el debate se centra en quién debe liderar la selección. Butt propone a Eddie Howe y a Pep Guardiola, aunque reconoce que el momento puede ser complicado para el segundo. Guardiola acaba de cerrar diez años históricos en el Manchester City, con seis Premier Leagues y la primera Liga de Campeones del club. Howe, por su parte, ha convertido al Newcastle en un equipo de primer nivel desde 2021, clasificándolo para dos ediciones de la Liga de Campeones y ganando la Copa de la Liga.
«Si estuviéramos nueve meses más adelante, sin duda me decantaría por Pep Guardiola», explicó Butt. «Pero Pep no puede dejar el Manchester City hace un mes, diciendo que necesita un descanso del fútbol, y luego volver directamente. No puede hacer eso. Eddie Howe sería una opción brillante. Me encantaría que se hiciera cargo, sería estupendo».
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La conexión con Pochettino y el dinamismo de Inglaterra
Aunque Howe y Guardiola son opciones destacadas, Butt también mencionó a Mauricio Pochettino como candidato serio. El argentino acaba de llevar a la selección de Estados Unidos a los octavos de final del Mundial, antes de perder 4-1 contra Bélgica, gracias a su relación con el director técnico de la FA, McDermott. Ambos trabajaron juntos en el Tottenham, relación de la que Butt fue testigo en la cantera del Manchester United.
«Mauricio Pochettino tiene una relación increíble con John McDermott y él es quien elige [al entrenador]. Cuando McDermott era director de la cantera del Tottenham, Pochettino era el entrenador, y tenían una relación realmente muy buena», afirmó Butt. «No me sorprendería que eso ocurriera y no me opondría en absoluto. Es un entrenador muy, muy bueno. Es una persona simpática y practica un buen fútbol allá donde va. Decíamos lo mismo de Tuchel, pero cuando llegan a la selección inglesa cambian; es una locura. No sé muy bien por qué».
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