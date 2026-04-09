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Una exestrella brasileña sugiere que Neymar «no quiere ir al Mundial», mientras se le compara con Ronaldo
Luizao duda de la motivación de Neymar
En el programa «Campeón del Mundo con Galvão» de N Sports, Luizao fue directo al hablar del estado anímico del máximo goleador de Brasil. A pesar de que muchos en el fútbol esperan que Neymar sea el talismán del próximo Mundial, el campeón de 2002 sugirió que los deseos del jugador quizá no coincidan con esas expectativas.
«Creo que Neymar no quiere ir al Mundial», afirmó. El exdelantero, autor de 12 goles en 12 partidos con Brasil y ídolo en el Corinthians, apuntó a una falta de iniciativa del jugador con la selección.
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La comparación con Ronaldo Nazario
Para justificar su postura, Luizao comparó la situación de Neymar con la determinación de Ronaldo Nazario antes del Mundial de 2002 en Corea del Sur y Japón. Ronaldo superó lesiones graves y llevó a Brasil a su quinto título, algo que Luizao no ve en Neymar.
«Vamos, Galvão, cuando lo queremos, como lo quería Ronaldo... Yo buscaba al entrenador para hablar con él, y el entrenador lo buscaba a él. Cuando lo queremos, vamos a por ello», añadió Luizao.
Necesidad de un liderazgo firme
Más allá de sus críticas a jugadores concretos, Luizao también centró su atención en la gestión de la selección brasileña, respaldando la capacidad de Carlo Ancelotti para imponer disciplina.
«Creo que estos jugadores necesitan un entrenador firme», afirmó. Luego recordó el prestigio de la camiseta amarilla y el compromiso que mostró en sus inicios: «Tuve que alquilar un traje para ir a la selección juvenil».
- AFP
Se acaba el tiempo
Luizao fue campeón del Mundial 2002 y obtuvo el bronce olímpico en Atlanta 1996. También ganó la Copa Libertadores con Vasco da Gama y São Paulo, más la Copa Mundial de Clubes con Corinthians.
A pocos meses del Mundial 2026, sus palabras recuerdan las altas expectativas sobre la selección brasileña. La duda es si Neymar, sin jugar con la Canarinha desde 2023, podrá callar a sus críticos y sumarse a la búsqueda de la sexta estrella.