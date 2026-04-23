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Una exestrella brasileña afirma que Neymar «no está al nivel que debería» para el Mundial de 2026
Rai expresa su preocupación por su estado físico
El debate sobre el papel de Neymar en la selección brasileña se ha intensificado tras los comentarios de Rai, campeón del Mundial de 1994. En el programa francés «Rothen S'enflamme», el excentrocampista de Brasil y del PSG sugirió que el delantero de 34 años tiene dificultades para mantener el nivel físico necesario en el fútbol internacional de élite.
Reconoce su impacto, pero es contundente sobre su estado físico. «Si viene, tendrá un impacto en el equipo», afirmó. «[Carlo] Ancelotti está evaluando a los jugadores para ver qué opinan. Es un entrenador astuto y sabrá si Neymar aporta lo necesario. No está en su mejor momento: ha tenido muchos problemas físicos, ha perdido velocidad y ya no es el de antes. Sigue haciendo grandes pases, pero ahora mismo no está al nivel que debería».
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El largo camino hacia la recuperación
En los últimos años, Neymar ha pasado más tiempo en la enfermería que brillando en el campo. Tras fichar por el Al-Hilal saudí en 2023, una grave lesión de rodilla sufrida en octubre de ese año, durante un partido de clasificación mundialista entre Brasil y Uruguay, truncó su etapa en Oriente Medio y marcó su última aparición con la selección. Su regreso al Santos, el club de su infancia, en enero de 2025 no ha cambiado su suerte.
En nueve partidos con el Santos esta temporada, Neymar ha marcado cuatro goles y dado cuatro asistencias en liga y torneos continentales. Aun así, su cuerpo técnico es cauteloso: se ha perdido varios encuentros por precaución y, hace poco, se sometió a una intervención con plasma rico en plaquetas para fortalecer sus articulaciones y acelerar su recuperación.
El dilema de Ancelotti a la hora de elegir el once
La llegada de Ancelotti como seleccionador de Brasil ha aumentado el escrutinio sobre la convocatoria. El técnico italiano ha dejado claro que solo convocará a jugadores en óptima forma para el Mundial 2026 en Norteamérica. Esto pone a Neymar en una situación incierta, pues lucha contra el reloj para demostrar su resistencia.
Ancelotti anunciará la lista definitiva el 18 de mayo, y hasta entonces el cuerpo técnico vigilará la carga de trabajo del jugador en el Santos. Aunque es el máximo goleador de la historia de Brasil, su falta de ritmo podría dejarlo fuera del torneo.
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Gestión de la carga de trabajo en Santos
La prioridad de Neymar es recuperar la regularidad con el Santos. El técnico Cuca confirmó que no jugará en la próxima jornada de la Serie A contra el Bahía, para que descanse y esté listo para el clave duelo de Copa Sudamericana ante San Lorenzo en Argentina. Esta situación evidencia su actual fragilidad física.
Para la Seleção, el dilema es si pueden permitirse contar con una versión mermada de su talismán. Como señaló Rai, aunque su visión de juego y pase siguen siendo de talla mundial, la pérdida de velocidad explosiva en un fútbol moderno y de alta intensidad podría suponer un lastre. El fútbol aguarda al 18 de mayo para saber si uno de sus mayores talentos vivirá su última actuación en el escenario mundial.