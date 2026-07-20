Wayne Rooney tenía razón, aunque también Christoph Kramer. La leyenda inglesa, como comentarista de la BBC, dijo sobre el grotesco espectáculo de 27 minutos en la final del Mundial entre España y Argentina: «Mi momento favorito fue cuando se acabó». Y añadió: «Me gustan muchos de los artistas, pero creo que fue una porquería».
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¡Una «eventización» insoportable! La FIFA ya ha destrozado el fútbol, y Alemania debe aprender de ello
Kramer, el homólogo de Rooney en la ZDF, fue más diplomático: «El fútbol debe acostumbrarse, aunque a regañadientes. El espectáculo está bien, pero no los precios de las entradas».
Dan ganas de sacudirlo y replicarle: «No, un espectáculo así no está bien, ¡y no hay por qué acostumbrarse a tales excesos de la comercialización desmesurada del deporte!». No es una moda inofensiva, sino el último escalón de una tendencia que lleva años socavando el fútbol en estado puro.
Claro, Kramer no se equivoca: a nivel mundial este tipo de espectáculos continuará. La espiral del gigantismo no se detendrá. Cada gran evento quiere superar al anterior.
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Bajo Gianni Infantino, la FIFA usa el fútbol para maximizar la comercialización.
Bajo el autócrata Gianni Infantino, la FIFA lleva años ignorando la realidad y la base, tratando el fútbol solo como un producto comercial. El presidente crea sus propias verdades según le conviene, y no encuentra resistencia.
Las advertencias de los aficionados, que denuncian que el dinero y el capitalismo destruyen el fútbol, caen en saco roto: con el Mundial 2026 la FIFA ya lo ha demostrado.
Inventan «pausas de hidratación» que son solo más espacios publicitarios y fragmentan el partido. En la final, la propia FIFA ignoró su estatuto que fija el descanso en 15 minutos. Si una norma molesta, simplemente la cambian.
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La FIFA actúa de forma sistemática en contra de la esencia del fútbol
La final del Mundial, con sus precios distópicos de las entradas, se presentó hasta poco antes del saque inicial como un musical sin alma, como un megaconcierto inflado —con un playback mal disimulado de los artistas y emociones artificialmente escenificadas—. Los estruendosos cánticos de los seguidores argentinos se acallaron con el control de volumen. Tom Cruise, figura destacada de la Cienciología, recitó un discurso vacío que parecía obra de una IA.
No nació ningún entusiasmo auténtico ni un ambiente futbolístico apasionado en las gradas. Evidentemente, eso no es lo que se busca; más bien se sacrifica de forma totalmente consciente. El partido en sí y los aficionados, que le dan vida, pasan así a un segundo plano y se convierten en meros figurantes de una fiesta de marketing global.
¿Para qué sirve todo esto? Las reacciones, ya sea en internet o en encuestas, son claras: casi nadie quiere más espectáculo, más famosos ni más interrupciones. La FIFA no actúa en interés del fútbol, sino en contra de su esencia.
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Lo que Alemania debe aprender de la final del Mundial 2026
Por eso, en Alemania —y en Europa— debemos estar atentos. El Mundial 2026 mostró un fútbol sin límites económicos ni controles eficaces. Si callan las voces críticas y desaparecen las protestas, si se elimina la regla del 50+1 y los inversores ricos toman el control de los clubes, es muy probable que los excesos de la FIFA lleguen también al fútbol de clubes.
Por eso debemos aprender la lección y sacar conclusiones. La norma 50+1 debe mantenerse: desde hace años la defienden todos los grupos de aficionados organizados, no solo en Alemania. La lucha de los ultras, a menudo criticada por sus métodos, merece apoyo en todos lados.
Ser socio y participar es un bien preciado que permite frenar los peores excesos. No es nostalgia, sino el último dique contra un fútbol que olvida sus raíces.
El poder de los socios y peñas es enorme y ya ha frenado algunos excesos. Hay que valorarlo y preservarlo, para que el alma del fútbol, ya muy maltrecha, no pierda más esencia.
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