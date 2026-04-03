Al ser preguntado sobre si el mercado de fichajes es el culpable del caos en el Tottenham, Friedel —en declaraciones exclusivas para Gambling.com, los expertos en casinos online del Reino Unido— declaró a GOAL: «Es una cuestión realmente complicada. He debatido mucho sobre esto con la gente. Uno de los problemas que tiene el Tottenham es que tiene un pie en la puerta de convertirse en un club enorme. Es un gran club. Por cierto, es un gran club. Es un club magnífico. Pero cuando se trata de fichar jugadores extranjeros y compites con el Manchester City, con el Liverpool, con el Arsenal, con el Manchester United y con el Chelsea... Todos esos otros clubes son vistos como ganadores de la Premier League y de la Champions League. Así es como lo ven los agentes extranjeros. Y así es como lo ven los jugadores extranjeros. Y tienen razón, si miras la historia de quién ha ganado la Premier League y quién ha ganado la Champions League.

«Así que, para venir al Tottenham, normalmente te ofrecen más dinero: “Bueno, he venido al Tottenham, es más dinero”. El Tottenham tiene mucho dinero, pero también tiene un poco menos. Está pagando la deuda del estadio. Acaban de construir un campo de entrenamiento, y la familia Lewis no ha aportado precisamente 100 millones de su propio bolsillo para ir a comprar jugadores. Así que Daniel Levy tuvo que crear fuentes de ingresos, lo cual hizo de forma brillante para el club.

«Pero entonces te enfrentas a este dilema: podríamos fichar a ese jugador y su valor es de cien mil a la semana, pero él dice que vendrá al Tottenham por 150 a la semana. No vale 150 a la semana. Además, ¿queremos a un jugador que solo viene aquí por el dinero? Así que creo que se pierden a muchos jugadores por razones sensatas.

«Así que no es tan sencillo como ir y derrochar el dinero. Porque si, por ejemplo, esta temporada la Premier League y el Tottenham se mantiene en la categoría, y el Tottenham va a por los mismos jugadores que el Arsenal —lo cual ocurre a menudo, ya que estos clubes de la Premier League persiguen a jugadores similares—, ese jugador aceptará una cierta cantidad de dinero para jugar en el Arsenal y disputar la Champions League y con los ganadores de la Premier League. No va a ser la misma cantidad para el Tottenham. Irías al Tottenham, pero solo si te ofrecen más dinero, porque no vería que ganar todos los trofeos con el Tottenham sea lo que hay que hacer».