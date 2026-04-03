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«Una estructura salarial desequilibrada»: el problema de los fichajes del Tottenham, explicado en medio del juego de culpar a otros en la lucha por el descenso de la Premier League
Se acabó la espera por el título, pero siguen las dificultades en la Premier League
Ange Postecoglou puso fin en 2025 a una espera de 17 años sin títulos importantes al conquistar la Europa League, pero fue destituido de su cargo de entrenador apenas unas semanas después. Desde entonces, Thomas Frank e Igor Tudor se han turnado en el banquillo de los Spurs, y este último solo duró 44 días y siete partidos al frente del equipo.
Las riendas han pasado ahora a manos de Roberto De Zerbi, y el técnico italiano tiene la tarea de liderar una misión de rescate. Cuenta con mucho talento a su disposición, pero tiene que lidiar con una serie de lesiones desafortunadas. ¿Tiene la plantilla que ha heredado la profundidad suficiente para hacer frente a ello?
Se han planteado preguntas obvias sobre las entradas y salidas del Tottenham Hotspur Stadium en las últimas ventanas de fichajes, con la marcha de jugadores como Harry Kane, Hugo Lloris y Heung-min Son. Ha resultado difícil encontrar una buena relación calidad-precio a la hora de fichar sustitutos para superestrellas internacionales consagradas.
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¿Es culpa del mercado de fichajes que el Tottenham esté pasando por dificultades?
Al ser preguntado sobre si el mercado de fichajes es el culpable del caos en el Tottenham, Friedel —en declaraciones exclusivas para Gambling.com, los expertos en casinos online del Reino Unido— declaró a GOAL: «Es una cuestión realmente complicada. He debatido mucho sobre esto con la gente. Uno de los problemas que tiene el Tottenham es que tiene un pie en la puerta de convertirse en un club enorme. Es un gran club. Por cierto, es un gran club. Es un club magnífico. Pero cuando se trata de fichar jugadores extranjeros y compites con el Manchester City, con el Liverpool, con el Arsenal, con el Manchester United y con el Chelsea... Todos esos otros clubes son vistos como ganadores de la Premier League y de la Champions League. Así es como lo ven los agentes extranjeros. Y así es como lo ven los jugadores extranjeros. Y tienen razón, si miras la historia de quién ha ganado la Premier League y quién ha ganado la Champions League.
«Así que, para venir al Tottenham, normalmente te ofrecen más dinero: “Bueno, he venido al Tottenham, es más dinero”. El Tottenham tiene mucho dinero, pero también tiene un poco menos. Está pagando la deuda del estadio. Acaban de construir un campo de entrenamiento, y la familia Lewis no ha aportado precisamente 100 millones de su propio bolsillo para ir a comprar jugadores. Así que Daniel Levy tuvo que crear fuentes de ingresos, lo cual hizo de forma brillante para el club.
«Pero entonces te enfrentas a este dilema: podríamos fichar a ese jugador y su valor es de cien mil a la semana, pero él dice que vendrá al Tottenham por 150 a la semana. No vale 150 a la semana. Además, ¿queremos a un jugador que solo viene aquí por el dinero? Así que creo que se pierden a muchos jugadores por razones sensatas.
«Así que no es tan sencillo como ir y derrochar el dinero. Porque si, por ejemplo, esta temporada la Premier League y el Tottenham se mantiene en la categoría, y el Tottenham va a por los mismos jugadores que el Arsenal —lo cual ocurre a menudo, ya que estos clubes de la Premier League persiguen a jugadores similares—, ese jugador aceptará una cierta cantidad de dinero para jugar en el Arsenal y disputar la Champions League y con los ganadores de la Premier League. No va a ser la misma cantidad para el Tottenham. Irías al Tottenham, pero solo si te ofrecen más dinero, porque no vería que ganar todos los trofeos con el Tottenham sea lo que hay que hacer».
Los retos a los que se enfrentan los Spurs
Friedel, que jugó cuatro años en el Tottenham entre 2011 y 2015, continuó diciendo: «Así que el verdadero riesgo al que se enfrenta el Tottenham es: ¿destruimos por completo nuestra estructura salarial y vamos a por todas, o no? Y si rompes tu estructura salarial y vas a por todas, no hay garantía de que vayas a ganar la Premier League, porque el Liverpool va a reforzarse de nuevo, el Man City va a reforzarse de nuevo, el Man United está mejorando y también va a reforzarse de nuevo.
«Así que felicito a Daniel Levy por el trabajo que hizo con los fondos que le dieron y las fuentes de ingresos que creó. Dar el siguiente paso es difícil. Es realmente difícil una vez que has llegado hasta ahí. Y creo que el Aston Villa se encuentra ahora en una situación muy similar. Ya sabes, si pasan otro año en la Champions League y vuelven a conseguir el dinero, sus ingresos volverán a subir. Están prácticamente en la misma situación».
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La lucha por el descenso: ¿Conseguirán los Spurs evitar la caída?
Mientras que el Villa —otro de los antiguos clubes de Friedel— sigue en la lucha por clasificarse para la Liga de Campeones esta temporada, los Spurs miran con inquietud hacia atrás, a solo siete jornadas del final.
El primero de ellos, con el debut de De Zerbi al frente del equipo, será el desplazamiento a Sunderland el domingo. El Tottenham llega a ese partido situado un puesto y un solo punto por encima de la zona de descenso, con una trampilla que conduce a la Championship abriéndose lentamente bajo sus pies.