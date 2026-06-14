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Una estrella en Libra: Bouadi, un maestro marroquí que acapara la atención ante los bailarines de samba

FEATURES
Analysis
Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
World Cup
A. Bouaddi
Brasil
Marruecos
EE. UU.

Una actuación excepcional en su debut

El joven marroquí Ayub Bouadi brilló ante Brasil en el debut de los Leones del Atlas en el Mundial 2026, que acabó 1-1 en Nueva York/Nueva Jersey.

Fue su debut oficial con Marruecos, tras tres amistosos de preparación, lo que muestra la confianza del cuerpo técnico liderado por Mohamed Wahbi.

  • Las cifras no mienten

    Bouadi brilló en el centro del campo y ayudó a mantener el equilibrio de Marruecos ante una de las selecciones más fuertes del mundo.

    Completó 60 de 66 pases (91 % de acierto), incluidos 29 en campo rival (88 %), lo que muestra su valentía al penetrar con confianza.

    Su valoración osciló entre 6,50 y 6,88, lo esperado al no intervenir en los goles. Pero los datos de construcción del juego revelan otra historia.

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  • Un contexto que multiplica el valor

    Bouadi se posicionó con inteligencia, tocó el balón con precisión y técnica para ganar tiempo y mantener la posesión marroquí ante la presión brasileña. Supo liberarse y lanzar el balón hacia delante con facilidad.

    Precisamente eso necesita un equipo que quiere controlar el partido, no solo aguantar, ante un centro del campo con jugadores como Casemiro y Bruno Guimarães.

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  • Antes de Brasil

    Bouadi ha sido titular en el Lille las dos últimas temporadas. Debutó tres días después de cumplir 16 años, en octubre de 2023, y se convirtió en el jugador más joven de la historia en disputar una competición europea de clubes (Liga Europa Conferencia).

    Es un centrocampista defensivo con buen regate y control del balón, lee bien el juego y aprovecha su físico, lo que se refleja en sus destacadas estadísticas en duelos.

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    Según Opta, solo diez centrocampistas de la Liga francesa, con al menos 100 entradas, superaron su porcentaje de éxito (55,6 %) esta temporada, pese a ser al menos dos años más joven que ellos.

    Además, entre los jugadores con más de 50 entradas “reales” (que premia a los defensas por tocar el balón aunque el rival mantenga la posesión y penaliza las faltas), su porcentaje de éxito del 64,8 % superó ampliamente la media del 57,4 %».

    Estos datos confirman la superioridad del joven marroquí y su merecido lugar en el Mundial, así como la acertada decisión de elegir a Marruecos sobre Francia.

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