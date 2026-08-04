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¡Una estrella en ciernes! Aleksandar Stankovic recibe grandes elogios del técnico del Inter, Chivu
Acaparando todos los focos ante el Manchester City
El Inter de Milán se impuso al Manchester City en una trabajada tanda de penaltis tras el 1-1 en Hong Kong, pero fue Aleksandar Stankovic quien acaparó realmente los focos. El hijo de Dejan Stankovic dirigió el centro del campo del equipo de Cristian Chivu y firmó una actuación madura impropia de su juventud. El joven serbio fue fundamental en la jugada previa al empate de Benjamin Pavard en el minuto 20, que anuló el temprano gol a placer de Divin Mubama para el conjunto de la Premier League. Marcando el ritmo, cambiando el juego con pases largos y mostrando una inagotable intensidad defensiva durante sus 60 minutos sobre el césped, Stankovic fue el protagonista indiscutible antes de que el Inter acabara imponiéndose en los penaltis.
Ganarse la confianza absoluta del entrenador
En declaraciones a Sky Sport Italia tras el pitido final, Chivu no tardó en elogiar la imponente y autoritaria actuación del adolescente. "Hizo un buen partido y estamos contentos con cómo entrena", declaró el técnico del Inter al medio. "Aunque todavía no está en condiciones óptimas, estuvo muy bien tanto en compromiso como en calidad". El entrenador también señaló que el estado físico general de la plantilla sigue mejorando, al reconocer el gran desgaste provocado por la diferencia horaria y la intensidad de su calendario de verano.
- AFP
Chivu detalla sus exigencias para fichajes
Aunque la irrupción de Stankovic supone un impulso interno para el Inter, Chivu dejó muy claro que los directores deportivos del club todavía tienen trabajo por hacer en el mercado de fichajes. Al referirse a la profundidad defensiva de su plantilla, el técnico rumano señaló una carencia concreta en las bandas que debe cubrirse antes de que se cierre el mercado. «Ahora mismo solo tenemos tres carrileros», explicó. «Carlos Augusto podría jugar ahí, pero lo prefiero como tercer central. El mercado sigue siendo largo; debemos tener paciencia y elegir bien».
Salir de una sombra famosa
La dominante actuación de Stankovic ante una oposición de élite sugiere que está afianzando rápidamente un papel en el primer equipo de cara a la próxima campaña de la Serie A, demostrando que tiene la capacidad técnica y la personalidad necesarias para salir de la imponente sombra de su padre. Con Chivu deseoso de definir sus opciones defensivas e integrar a un nuevo carrilero, contar con un producto de la cantera ya preparado y capaz de sostener el centro del campo ofrece una flexibilidad táctica crucial. Ahora, el Inter tratará de aprovechar este impulso mientras continúa con su preparación, sabiendo que puede que acabe de descubrir a su próxima estrella surgida de la casa.
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