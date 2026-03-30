¿Una estrella emergente alemana como sucesor de Guirassy? Al parecer, el BVB está trabajando en un fichaje estrella

Según estas informaciones, el entorno de Tresoldi, que actualmente juega en el Club Brugge, ya estaría manteniendo conversaciones a puerta cerrada con clubes de España, Italia y Alemania. En aquel momento no se mencionaron clubes concretos, pero ahora la situación ha cambiado.

Además del BVB, parece que también hay interés por parte del Bayer Leverkusen de la Bundesliga, aunque solo se concretaría si Christian Kofane se marcha. En la Premier League, se relaciona a Arsenal y Tottenham con Tresoldi.

Según Sky, el internacional alemán sub-21 estaría disponible por una suma de traspaso de entre 25 y 30 millones de euros. Una cifra que sería perfectamente viable para el BVB si Serhou Guirassy abandonara el club en verano. Y es que, en ese caso, el BVB ingresaría al menos 35 millones de euros por la salida de su delantero estrella.