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Una estrella del Galatasaray es trasladada al hospital con una grave lesión en el pulgar después de que Víctor Osimhen se fracturara el brazo contra el Liverpool
El gigante turco, sacudido por una doble baja por lesión
El desplazamiento del Galatasaray a Merseyside resultó ser muy duro, tanto física como deportivamente. El club confirmó que el delantero estrella Osimhen sufrió una fractura en el antebrazo derecho durante la primera parte. A pesar de intentar seguir jugando a pesar del dolor, el internacional nigeriano fue sustituido en el descanso después de que el equipo médico detectara una hinchazón considerable.
La desgracia se agravó en la segunda parte cuando Lang, que acababa de saltar al campo al inicio de la segunda parte, tuvo que ser retirado en camilla tras un violento choque contra las vallas publicitarias. El jugador de 26 años necesitó oxígeno en el terreno de juego antes de ser trasladado a un centro médico local por lo que el club describió como un «corte grave» en el pulgar derecho.
- AFP
Las últimas noticias médicas confirman lo peor
Tras el pitido final, el Galatasaray emitió un comunicado oficial en el que detallaba las lesiones. «En la primera parte de nuestro partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Liverpool, nuestro jugador Victor Osimhen recibió un golpe en el brazo. Aunque completó la primera parte, las pruebas realizadas en el descanso revelaron un riesgo de fractura, por lo que no se le permitió jugar en la segunda parte. Tras el partido, un examen médico en el hospital confirmó una fractura en su antebrazo derecho, y se le aplicó una escayola. La decisión sobre la cirugía se tomará en los próximos días tras una evaluación más exhaustiva», anunció el club.
Por su parte, en cuanto al estado de Lang, declararon: «En la segunda parte del mismo partido, nuestro jugador Noa Lang sufrió un corte grave en el pulgar derecho. Está previsto que sea operado en Liverpool en las próximas horas, con nuestro equipo médico presente».
El entrenador del Galatasaray se enfureció
En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, no pudo ocultar su enfado. Afirmó que el árbitro debería haber protegido más a sus jugadores en un partido plagado de enfrentamientos físicos.
«[Ibrahima] Konate cometió faltas con mucha facilidad en la posición de Victor Osimhen», declaró Buruk, según cita Hurriyet. «Mientras esperábamos al mejor árbitro del mundo, el peor árbitro del mundo dirigió el partido. El Liverpool mereció claramente la victoria. Noa Lang tiene una lesión grave en el dedo. Irá al hospital aquí. Victor Osimhen también tiene molestias».
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¿Y ahora qué?
Esta derrota pone fin a la trayectoria europea del Galatasaray esta temporada. Ahora deben volver a centrarse en la liga nacional, donde actualmente ocupan el primer puesto de la Superliga turca, con el objetivo de mantener su ventaja a pesar de la posible ausencia prolongada de dos jugadores clave. El Cimbom ha mostrado un gran estado de forma en la liga nacional, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Su próximo rival será el Trabzonspor a principios del mes que viene.
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