¿Y si Kane hubiera fallado a propósito su primer penalti? Suena absurdo, pero ya lo hizo en la pasada Liga de Campeones: en el minuto 25 del partido de vuelta contra el Atalanta, se detuvo y erró intencionadamente.

Como el portero del Atalanta, Marco Sportiello, estaba adelantado, se le ordenó repetir el tiro. Y, como ante Croacia y Livakovic, marcó el segundo con sangre fría. Después de ganar a Bergamo, Kane admitió que el primer fallo era parte de su plan. «Antes del partido vi que le gusta colocarse justo en la línea de gol. Así que sabía que se adelantaría si yo retrasaba el lanzamiento», dijo Kane entonces en la zona mixta. «Y eso es exactamente lo que pasó. La segunda vez se trataba de un juego psicológico, y para eso me había preparado».

En la repetición se aprecia que Livakovic saltó al ver la demora, y al posarse volvió a adelantarse ligeramente. Al volver a apoyar los tacos, estaba justo sobre la línea. «Su inteligencia de juego está a otro nivel, lo había calculado», elogió Jürgen Klopp en MagentaTV al goleador, que luego marcó de cabeza el 2-1 y se convirtió en el máximo anotador de Inglaterra en un Mundial.

Kane solo falla un penalti cuando quiere… o cuando, como en un partido de la Bundesliga en Wolfsburgo, el punto de penalti ha sido manipulado previamente.

Casi: en la Copa DFB ante el Wehen Wiesbaden falló sin repetición. En cuartos del Mundial 2022, con 1-2 contra Francia, lanzó un penalti al cielo en el 84’ y Inglaterra quedó eliminada. Pero 2022 ya quedó atrás y ese fallo fue una de las dos excepciones que confirmaron la regla.