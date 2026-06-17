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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Filippo Cataldo

Traducido por

¡Una estrella del FC Bayern hace historia en el Mundial! Harry Kane impresiona a Jürgen Klopp con un truco especial en un penalti y bate el récord

World Cup
FEATURES
Inglaterra vs Croacia
Inglaterra
Croacia
H. Kane
Bayern Múnich

Gracias a sus dos goles en la victoria 4-2 de Inglaterra ante Croacia, Harry Kane se convirtió en el máximo goleador de su selección en Mundiales. Pero lo que más se comentó fue su tanto del 1-0: falló un penalti y, en el rebote, marcó. Hay indicios de que lo había planeado así.

En el minuto diez y con 0-0 en el marcador, Harry Kane falló un penalti ante Dominik Livakovic y Croacia.

Pese a su fama de lanzador fiable, el disparo fue flojo: su breve vacilación y la dirección de su mirada facilitaron la anticipación de Livakovic, que detuvo el balón sin grandes dificultades.


  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Mientras los aficionados ingleses contenían el aliento, Kane mantuvo la calma tras fallar. Livakovic estaba sobre la línea, el VAR anuló el gol y se le permitió repetir. El segundo disparo fue preciso e imparable. Volvió a disparar a la misma esquina, esta vez con fuerza y precisión, sin titubear en la carrera.


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  • Harry Kane falla los penaltis (casi siempre) a propósito.

    ¿Y si Kane hubiera fallado a propósito su primer penalti? Suena absurdo, pero ya lo hizo en la pasada Liga de Campeones: en el minuto 25 del partido de vuelta contra el Atalanta, se detuvo y erró intencionadamente.

    Como el portero del Atalanta, Marco Sportiello, estaba adelantado, se le ordenó repetir el tiro. Y, como ante Croacia y Livakovic, marcó el segundo con sangre fría. Después de ganar a Bergamo, Kane admitió que el primer fallo era parte de su plan. «Antes del partido vi que le gusta colocarse justo en la línea de gol. Así que sabía que se adelantaría si yo retrasaba el lanzamiento», dijo Kane entonces en la zona mixta. «Y eso es exactamente lo que pasó. La segunda vez se trataba de un juego psicológico, y para eso me había preparado».

    En la repetición se aprecia que Livakovic saltó al ver la demora, y al posarse volvió a adelantarse ligeramente. Al volver a apoyar los tacos, estaba justo sobre la línea. «Su inteligencia de juego está a otro nivel, lo había calculado», elogió Jürgen Klopp en MagentaTV al goleador, que luego marcó de cabeza el 2-1 y se convirtió en el máximo anotador de Inglaterra en un Mundial.

    Kane solo falla un penalti cuando quiere… o cuando, como en un partido de la Bundesliga en Wolfsburgo, el punto de penalti ha sido manipulado previamente.

    Casi: en la Copa DFB ante el Wehen Wiesbaden falló sin repetición. En cuartos del Mundial 2022, con 1-2 contra Francia, lanzó un penalti al cielo en el 84’ y Inglaterra quedó eliminada. Pero 2022 ya quedó atrás y ese fallo fue una de las dos excepciones que confirmaron la regla.

  • Harry Kane empata con Gary Lineker y se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en un Mundial

    Con sus dos goles en el debut, Kane igualó a Gary Lineker como máximo goleador inglés en Mundiales, con diez tantos.

    En Rusia 2018 fue máximo goleador con seis tantos; en Catar 2022 solo marcó dos, uno de ellos en cuartos contra Francia, encuentro que Inglaterra perdió también por un penalti fallado por Kane.

    Al igual que Francia ante Senegal, Inglaterra reafirmó su condición de favorita al dominar a Croacia, aunque la fortuna también sonrió a los británicos ante una rival peligrosa. En la segunda parte marcaron Jude Bellingham (47’) y Marcus Rashford (85’). Para Croacia anotaron Martin Baturina (36’) y Petar Musa (45’+5). Luka Modric, veterana estrella, fue la figura trágica al provocar un penalti innecesario.