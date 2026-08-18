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Una estrella de 40 millones de libras está a punto de regresar a la Premier League después de que el Brentford acuerde un trato con el West Ham
Acuerdo inminente por Diouf
Diouf está excepcionalmente cerca de cerrar un traspaso dentro de Londres para fichar por el Brentford. Según los informes, el West Ham ha aceptado un paquete de unos 40 millones de libras por Diouf, lo que representa un beneficio significativo respecto a los 19 millones de libras iniciales que pagó hace solo un año.
Las negociaciones entre los dos clubes han avanzado rápidamente en los últimos días. El medio senegalés WiW Sport confirmó el estado actual de las negociaciones al afirmar: «En este momento, el acuerdo es inminente. Ahora se espera el anuncio del traspaso en breve, sujeto a la finalización de los últimos detalles de la operación».
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El West Ham afronta problemas de profundidad de plantilla
La inminente salida de un jugador clave deja a Nuno Espirito Santo, entrenador del West Ham, con un vacío notable en su línea defensiva. En el partido inaugural de la temporada en la Championship contra el Burnley, Ollie Scarles ocupó su lugar en el once.
Aunque Scarles aportó en ataque mientras el West Ham se volcaba hacia delante, acabó cometiendo un penalti que ayudó al Burnley a culminar una remontada tras ir perdiendo 2-0 y rescatar un empate 2-2.
Scarles es un canterano competente que puede ser titular en el West Ham, pero el club necesitará desesperadamente incorporar más competencia para hacer frente a los evidentes problemas de profundidad de plantilla que quedarán atrás.
El Brentford asegura el fichaje de un talentoso defensa
Para el Brentford, la incorporación de Diouf supone un impulso enorme para su línea defensiva de cara a la nueva temporada. Aunque el West Ham completó una campaña profundamente decepcionante que culminó con el descenso, Diouf aun así logró firmar cinco asistencias en todas las competiciones.
Diouf está ampliamente considerado como un jugador con un potencial inmenso que, sin duda, mejorará con una buena formación y una experiencia constante en la Premier League.
El Brentford ha identificado claramente a Diouf como un objetivo prioritario para solucionar sus debilidades defensivas, y los 35 millones de libras iniciales más 5 millones en variables que se han informado demuestran la enorme confianza del club en que Diouf se convierta en un lateral de primer nivel en la máxima categoría inglesa.
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¿Qué viene después?
Una vez que se firme la documentación final, Diouf se incorporará oficialmente al Brentford y se integrará de inmediato en los entrenamientos del primer equipo. El Brentford espera poder contar con Diouf para sus próximos partidos de la Premier League. Mientras tanto, el West Ham debe reinvertir rápidamente los 40 millones de libras recibidos para asegurarse un sustituto fiable de Diouf y reforzar su plantilla de cara a una exigente lucha por el ascenso en el Championship.
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