Diouf está excepcionalmente cerca de cerrar un traspaso dentro de Londres para fichar por el Brentford. Según los informes, el West Ham ha aceptado un paquete de unos 40 millones de libras por Diouf, lo que representa un beneficio significativo respecto a los 19 millones de libras iniciales que pagó hace solo un año.

Las negociaciones entre los dos clubes han avanzado rápidamente en los últimos días. El medio senegalés WiW Sport confirmó el estado actual de las negociaciones al afirmar: «En este momento, el acuerdo es inminente. Ahora se espera el anuncio del traspaso en breve, sujeto a la finalización de los últimos detalles de la operación».