Carrera corta, presión enorme: desde apenas un metro y medio llegó al punto de penalti en el minuto 101. Tras unos pasos en su sitio, envió el balón al ángulo izquierdo y celebró con un salto. Fue el 3-2 que Donyell Malen marcó este fin de semana para la AS Roma en Parma. Gracias a este triunfo, la Roma igualó al Milan en la lucha por la Liga de Campeones y, quinta a dos jornadas del final, sigue soñando con la máxima competición europea. Gran parte del mérito es de Malen, cedido por el Aston Villa en invierno. «Con Malen en la primera vuelta habríamos sumado algunos puntos más», afirmó el entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini.
Traducido por
¡Una estrategia del entrenador impulsa de nuevo su carrera! Un exjugador del BVB iguala de repente a Harry Kane y se convierte en la gran esperanza mundialista de una selección top
El holandés, que se quedó en el Borussia Dortmund hasta enero de 2025, está arrasando en Italia: marcó un doblete en Parma y ya lleva 13 goles esta temporada. En la clasificación de goleadores de la Serie A, eso le vale actualmente el segundo puesto compartido, a pesar de que no debutó con la Roma hasta la jornada 21 —y, por supuesto, marcó de inmediato. Desde su cesión, ha anotado tantos goles como Harry Kane, del Bayern, en el mismo periodo, y más que cualquier otro jugador de las cinco grandes ligas europeas. Para la prensa italiana está claro: olvidáos de Kane, Olise, Kvaratskhelia, Dembélé o Yamal. «Nadie en Europa es mejor que él», tituló el Corriere dello Sport, sin precisar si hablaba solo de goles o de una valoración global.
- Getty Images
El Roma quiere ejercer la opción de compra sobre Donyell Malen
«Sus goles, sus continuas carreras y sus potentes disparos, que recuerdan a Batistuta. Marcó el penalti con una calma sobrehumana», describió el periódico sobre Malen en Parma. «Está increíblemente motivado y ha elevado nuestro nivel», celebró el técnico de la Roma, Gasperini. Según Voetbal International, el club italiano ejercerá la opción decompra de 25 millones de euros al Aston Villa.
Así, el Villa recuperará la cifra exacta que invirtió en él. El BVB había pagado 30 millones al PSV Eindhoven en 2021. Con los amarillos, Malen vivió altibajos, sumó 39 goles y 20 asistencias en 132 partidos y quiso marcharse. Cumplió su sueño de jugar en la Premier con el club de Birmingham, pero en su primer año apenas fue suplente. En enero se marchó a Italia para sumar minutos de cara al Mundial.
- Getty Images Sport
Gasperini hace con Malen lo mismo que con Lookman.
En la Roma, Malen se reencontró con el técnico Gasperini, quien repitió con él la misma fórmula que ya había probado con éxito en el Atalanta con Ademola Lookman: convertir en delantero centro a un jugador de apenas 1,80 metros que siempre había actuado en la banda. Para el exjugador del Leipzig, ese cambio impulsó su carrera hasta llevarlo al Atlético de Madrid. Para Malen fue el salto que lo convirtió en goleador: aunque se mueve por todo el campo, aparece en el área en los momentos clave. Los “auténticos” nueves de la Roma, Artem Dovbyk y Evan Ferguson, vieron cómo Malen les arrebataba el puesto.
- Getty Images
Donyell, la gran esperanza de los Países Bajos para el Mundial
El gran momento de forma de Malen es una excelente noticia para Ronald Koeman, seleccionador de los Países Bajos. La Oranje cuenta también con Brian Brobbey y Wout Weghorst, pero Malen les supera con creces en estadísticas en la segunda vuelta: desde finales de enero, Brobbey ha marcado un gol en liga con el Sunderland y Weghorst dos con el Ajax. Con la baja por lesión del creativo Xavi Simons, parece claro que Malen será el titular en el ataque naranja en el Mundial. Ni siquiera un técnico tan peculiar como Koeman podría ignorarlo. Y, si quedaran dudas, Malen solo tiene que marcar unos cuantos goles más con la Roma para disiparlas.
Las estadísticas de Donyell Malen en la Serie A:
Partidos: 16 Minutos jugados: 1311 Goles: 13 Asistencias: 2