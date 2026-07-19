Según Opta, en la primera mitad del partido del domingo en Nueva York/Nueva Jersey solo hubo tres tiros a puerta. Es la cifra más baja en la primera parte de una final mundialista desde 1966.
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¡Una estadística impactante! Argentina establece un récord negativo para la posteridad en la final del Mundial contra España
España generó peligro y puso a prueba al portero Emiliano Martínez, sobre todo en la segunda parte, mientras Argentina se mostró inofensiva. Al descanso, ninguno de los tres tiros a puerta fue de Messi y compañía; desde 1966, Argentina nunca había terminado la primera parte de un Mundial sin disparar.
Al término de los 90 minutos sin goles, Argentina se convirtió en el primer equipo en una final que no remató a puerta. Hubo que esperar al 115 para que un centro de Messi, ligeramente alto, fuera el primer tiro argentino.
Los sudamericanos se dedicaron casi exclusivamente a defender y mostraron un juego muy duro. La consecuencia fue la expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla, tras una dura falta sobre Pau Cubarsi, justo antes del final del tiempo reglamentario.
- (C)Getty Images
Ferran Torres le da un golpe en el corazón a Argentina en la prórroga
España dominó el juego, pero el mal estado del césped del MetLife Stadium le impidió crear ocasiones claras. El portero argentino Martínez, con varias paradas decisivas, mantuvo a la Albiceleste en partido hasta la prórroga.
En la prórroga, el suplente Ferran Torres marcó el 1-0 (106’).
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