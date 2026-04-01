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«Una enorme tristeza»: Gianluigi Donnarumma admite que se echó a llorar tras el último fracaso de Italia en la fase de clasificación para el Mundial
La decepción del capitán tras la derrota en los penaltis
Donnarumma ha roto su silencio tras la última humillación internacional de Italia. La Azzurri sufrió un devastador empate a 1-1, seguido de una derrota por 4-1 en la tanda de penaltis ante Bosnia-Herzegovina. El portero del París Saint-Germain no pudo hablar con los medios de comunicación inmediatamente después del pitido final del martes por la noche, ya que la federación italiana había impuesto un estricto bloqueo informativo a los jugadores en la zona mixta y la sala de prensa. Al día siguiente, a través de las redes sociales, el jugador de 27 años dejó al descubierto sus emociones respecto al devastador resultado.
Compartiendo el dolor de una nación en duelo
El capitán, que sorprendentemente aún no ha disputado ningún Mundial, compartió un mensaje muy personal con sus seguidores. Reconoció que el dolor de quedarse fuera de otro gran torneo es una carga colectiva que siente toda la nación. Para explicar a fondo su estado emocional, Donnarumma declaró: «Anoche, tras el partido, lloré. Lloré por la decepción de no haber podido llevar a Italia al lugar que se merece. Lloré por la enorme tristeza que siento, junto con todo el grupo azul del que me enorgullece ser capitán, y que sé que, en este momento, vosotros, aficionados de nuestra selección, también sentís».
Encontrar valor entre los escombros de la derrota
A pesar de lo abrumador de la derrota, el portero insistió en que él y sus compañeros de la selección deben acabar encontrando la fuerza para seguir adelante. En un intento por animar a una afición desanimada, añadió: «Las palabras ya no sirven de nada, es cierto. Pero hay algo que siento muy profundamente y que quiero compartir con vosotros. Tras una decepción tan grande, debemos encontrar el valor para pasar página, una vez más. Y para eso se necesita mucha fuerza, pasión y convicción. Creer siempre es el motor para seguir adelante. Porque la vida sabe recompensar a quienes lo dan todo, sin escatimar esfuerzos. Y ahí es donde tenemos que empezar. Juntos. Una vez más. Para devolver a Italia al lugar que se merece».
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¿Qué le depara el futuro a Donnarumma?
El jugador de 27 años debe volver ahora a centrarse en el fútbol de clubes, donde el Manchester City se enfrenta a un final de temporada complicado. El club corre el riesgo de quedarse sin títulos importantes, tras haber quedado eliminado de la Liga de Campeones a manos del Real Madrid. Su lucha por el título de la Premier League parece increíblemente difícil, ya que el Arsenal ocupa actualmente el primer puesto de la tabla con 70 puntos en 31 partidos, dejando al City a nueve puntos de distancia, con 61 puntos en 30 partidos. Sin embargo, el Manchester City ya se ha asegurado un título esta temporada, al alzarse con la Carabao Cup el 22 de marzo tras una victoria por 2-0 sobre el Arsenal. Donnarumma y sus compañeros también intentarán mantener vivas sus esperanzas en la FA Cup cuando reciban al actual campeón de liga, el Liverpool, el 4 de abril.