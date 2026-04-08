Una emocionante paradoja futbolística... El nuevo Atlético ataca y el Barcelona paga las consecuencias

El nombre del Atlético de Madrid siempre se ha asociado a la solidez defensiva y la disciplina táctica, pero la actual versión parece diferente.

El propio Simeone reconoció este cambio al afirmar que el equipo «está en una fase en la que ataca mejor de lo que defiende», una frase que no se habría dicho en sus primeros años al frente del equipo.

Las cifras reflejan claramente este cambio: ante el Barcelona de Flick, y según las estadísticas de la red «Opta», el Atlético marca una media de 1,75 goles por partido, la mayor media goleadora del equipo madrileño contra cualquier versión del Barcelona durante la era Simeone, que se extiende a lo largo de 14 años.

Esta cifra supera a la de sus enfrentamientos contra grandes entrenadores como Luis Enrique, Ernesto Valverde y Xavi, donde los promedios fueron mucho menores.