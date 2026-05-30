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«Una emoción diferente»: Luis Enrique y Marquinhos celebran la «merecida» victoria del PSG en la Liga de Campeones tras ganar al Arsenal en los penaltis
Enrique se lleva una merecida victoria en Budapest
Luis Enrique mostró su orgullo tras el histórico doblete de su equipo ante una ruidosa afición visitante. Aunque el Arsenal se adelantó con gol de Kai Havertz, el técnico español destacó la fortaleza mental de su plantel para superar a un rival resistente.
«Somos aún más fuertes que el año pasado; sabíamos que enfrentar al Arsenal sería duro. Para el equipo y la ciudad es increíble ganar y creo que es merecido tras toda la temporada. La final fue muy difícil, pero ahora toca celebrar con nuestra afición», declaró el entrenador del PSG a Canal+.
En la segunda parte, adelantó a Vitinha para romper el bloque bajo que había contenido al campeón de la Ligue 1.
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Marquinhos y Neves reflexionan sobre su emotivo recorrido
El capitán Marquinhos, que ha guiado al club a dos títulos europeos consecutivos, resaltó el cambio de mentalidad necesario para mantenerse en la cima. «Son sensaciones distintas, ganar dos seguidos. Desde el primer día quisimos demostrarlo. El entrenador dijo que ganar dos veces es más difícil. Hoy teníamos al equipo completo y la fortaleza mental», explicó el brasileño. Y añadió, divertido, para los aficionados: «¡Gracias a todos los que estáis en París! ¡Disfrutadlo, chicos, y no montéis jaleo!».
João Neves, estrella del centro del campo, celebró su decisión de unirse al proyecto: «Es la mejor elección de mi vida. ¡Me encanta todo! Este año fue más físico y difícil, pero defendimos el título y ya somos historia del PSG; ¡todos estamos felices!».
Deseiré Doué, con la mirada en nuevos éxitos, sentenció: «El primero fue especial, pero queríamos el segundo y ¡no nos detenemos! Ya tenemos el segundo; seguiremos trabajando para conseguir el tercero».
La tanda de penaltis decide un partido muy reñido
El partido fue tenso y cauteloso. Havertz silenció a la afición del PSG al aprovechar un despeje desviado para batir a Safonov, gol que inició una lección defensiva del Arsenal. El PSG dominó el 75 % de la posesión, pero apenas inquietó hasta que Mosquera derribó a Kvaratskhelia en el área. Ousmane Dembélé transformó el penalti con sangre fría y llevó el partido a la prórroga.
Tras 120 minutos, la final se decidió en los penaltis. David Raya detuvo el tiro de Nuno Mendes, pero los fallos de Eberechi Eze y Gabriel Magalhães sentenciaron a los londinenses. El último error de Gabriel, que envió el balón por encima del larguero, desató la locura en el banquillo del PSG, que conquistó su segunda Copa de Europa.
El PSG establece una nueva dinastía europea
Este logro sitúa al PSG en un club exclusivo, ya que se convierte en el único equipo, aparte del Real Madrid, en revalidar el título en la era moderna de la Liga de Campeones. El club emitió un comunicado pidiendo celebrar con responsabilidad: «El París Saint-Germain gana su segunda Liga de Campeones consecutiva y sigue escribiendo su leyenda junto a sus seguidores. Les invitamos a vivir este momento histórico con orgullo, responsabilidad y respeto».
El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró el título: «¡Una nueva estrella brilla sobre París! Bravo por el PSG, que ha hecho soñar a toda Europa. Francia está orgullosa». Con dos trofeos en dos años, la pregunta es si este plantel podrá igualar a los grandes equipos del Madrid y buscar un tercer título consecutivo la próxima temporada.