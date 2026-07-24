La rescisión del contrato de Klopp como jefe de fútbol de Red Bull hasta 2029 se consideraba anteriormente el obstáculo más importante que había que superar en su camino al cargo de seleccionador nacional. Al mismo tiempo, el asunto de una indemnización millonaria ha quedado descartado, por lo que la DFB pudo evitar la novedad de pagar por primera vez una suma de traspaso por un seleccionador nacional.

Y Klopp tampoco seguirá vinculado a Red Bull como embajador de marca o asesor, algo sobre lo que inicialmente se había especulado. La DFB confirmó una donación de un millón de euros a la fundación del propio grupo "Wings for Life", que a su vez utilizará el dinero para apoyar la investigación médica de la médula espinal. Además, hasta 2030 se disputarán tres partidos internacionales en Leipzig.

Así que, en última instancia, Red Bull dejó marcharse a Klopp a la DFB con bastante facilidad, algo que también se explica en parte porque el gigante de las bebidas puede mejorar un poco con ello su imagen pública, a veces complicada.

Ya en torno a la final del Mundial, que siguió como experto para MagentaTV, Klopp había confirmado que había alcanzado un acuerdo "muy generoso" con Red Bull para poder despedirse rumbo a la selección alemana.

Los temores del jugador récord de la selección Lothar Matthäus respecto al salario de Klopp no se confirmarán, al parecer. Según Bild , Klopp solo cobrará "mínimamente más" que su predecesor Julian Nagelsmann al año (siete millones de euros).

Matthäus había hablado previamente de un "paquete total" financiero que "da dolor de cabeza". Tampoco su acuerdo de Klopp con adidas (la DFB pasará a Nike) supone un problema, ya que expirará después del Mundial.

Junto al técnico de 59 años también llegan a la DFB sus compañeros de viaje durante muchos años Peter Krawietz y Pepijn Lijnders así como el exinternacional Sven Bender como asistentes. Bender había rescindido su contrato con el equipo de la Regionalliga SpVgg Unterhaching a principios de julio, tras dos años. El jugador de 37 años jugó seis años en el Borussia Dortmund a las órdenes de Klopp, con quien fue dos veces campeón de Alemania y una vez campeón de Copa.