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Oliver Maywurm

Traducido por

¡Una donación millonaria evita un hecho inédito en la DFB! Jürgen Klopp es el nuevo seleccionador de Alemania

World Cup
Alemania
J. Klopp
J. Nagelsmann

Alemania tiene nuevo seleccionador: como anunció la DFB en el marco de una rueda de prensa este viernes, Jürgen Klopp es desde ahora el entrenador de la selección alemana.

El técnico de 59 años sucede a Julian Nagelsmann, que había dimitido pocos días después de la decepcionante eliminación en el Mundial en dieciseisavos de final ante Paraguay (4-5 en los penaltis). Klopp firma con la selección de la DFB un contrato hasta 2030.

"Jürgen y nosotros hemos hablado de manera muy intensa. Fue nuestra opción preferida desde el principio. Está lleno de energía y tiene muchísimas ganas", dijo el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf.

"Es un gran honor estar aquí sentado. La selección", dijo el nuevo seleccionador en su presentación, "puede unirnos a los alemanes como casi ninguna otra cosa. Eso es precisamente lo que hace que esta tarea sea tan especial para mí".

Afronta su gran tarea "con humildad y paciencia", y con un objetivo claro: "Desarrollar un equipo que luche el uno por el otro, que disfrute del fútbol y detrás del que la gente de nuestro país pueda unirse con total convicción".

  • La rescisión del contrato de Klopp como jefe de fútbol de Red Bull hasta 2029 estaba considerada previamente como el principal obstáculo que había que superar en el camino hacia el cargo de seleccionador de Alemania. Al mismo tiempo, el asunto de una indemnización millonaria ha quedado descartado, por lo que la DFB pudo evitar la novedad de pagar por primera vez en su historia una compensación por un seleccionador.

    Y Klopp tampoco seguirá vinculado a Red Bull como embajador de marca o asesor, algo sobre lo que inicialmente se había especulado. La DFB confirmó una donación de un millón de euros a la fundación propia del grupo, "Wings for Life", que a su vez utilizará el dinero para apoyar la investigación médica sobre la médula espinal. Además, hasta 2030 se disputarán tres partidos de la selección en Leipzig.

    Así que Red Bull terminó dejando marchar a Klopp a la DFB con bastante facilidad, lo que en parte también se explica porque el gigante de las bebidas puede mejorar un poco con ello su imagen pública, en ocasiones complicada.

    Ya en torno a la final del Mundial, que cubrió como experto para MagentaTV, Klopp había confirmado que había alcanzado un acuerdo "muy generoso" con Red Bull para poder despedirse en dirección a la selección alemana.

    Los temores del jugador récord de la selección Lothar Matthäus respecto al salario de Klopp no se confirmarán, al parecer. Según Bild , Klopp solo cobrará "mínimamente más" que su predecesor Julian Nagelsmann al año (siete millones de euros).

    Matthäus había hablado previamente de un "paquete total" financiero "que da dolor de cabeza". Según esa información, tampoco supone un problema el acuerdo de Klopp con adidas (la DFB cambiará a Nike), ya que expirará después del Mundial.

    Junto al técnico de 59 años también llegarán a la DFB sus acompañantes de muchos años Peter Krawietz y Pepijn Lijnders así como el exinternacional Sven Bender como asistentes. Bender había rescindido su contrato con el club de Regionalliga SpVgg Unterhaching a comienzos de julio, después de dos años. El exjugador de 37 años militó seis temporadas en el Borussia Dortmund a las órdenes de Klopp, con quien fue dos veces campeón de Alemania y una vez campeón de Copa.

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  • Jürgen KloppGetty Images

    Selección alemana: Jürgen Klopp ya era considerado el sucesor ideal de Joachim Löw y Hansi Flick

    Ya cuando la salida de Nagelsmann empezó a perfilarse cada vez más, inmediatamente después de la temprana eliminación en el Mundial 2026, Klopp pasó rápidamente a ser el principal candidato para suceder al técnico de 38 años. A raíz de la información sobre la dimisión de Nagelsmann a comienzos de julio, la DFB ya había anunciado conversaciones con Klopp.

    Para Klopp, que trabajó durante el Mundial como experto televisivo para MagentaTV y que ya entonces acaparó titulares como "seleccionador en la sombra", se trata de su primer trabajo como entrenador desde su salida del Liverpool FC en el verano de 2024. Tras casi nueve años, en aquel momento dejó el club inglés de primer nivel y en un primer momento se tomó un descanso.

    En los meses posteriores, Klopp dejó en el aire en varias ocasiones si volvería a trabajar alguna vez como entrenador. En su lugar, a comienzos de 2025 fichó como Head of Global Soccer de Red Bull y, entre otras cosas, estuvo implicado en el RB Leipzig.

    Ya con la dimisión de Joachim Löw tras la Eurocopa 2021, así como con el despido de Hansi Flick en septiembre de 2023, Klopp era considerado en general como el sucesor ideal y fue vinculado una y otra vez al cargo de seleccionador. Sin embargo, como en cada caso descartó una salida de su contrato en Liverpool, el tema Klopp en la DFB no llegó a calentarse más por entonces.

  • Jürgen Klopp celebrará a finales de septiembre su debut como seleccionador nacional

    A Flick le sustituyó Nagelsmann a mediados de septiembre de 2023. El exentrenador del Bayern dirigió al equipo de la DFB en la animada Eurocopa de 2024 en casa, que terminó con la desafortunada eliminación en cuartos de final ante España, posteriormente campeona de Europa. Inmediatamente después, Nagelsmann marcó como objetivo el título del Mundial de 2026, un propósito que fracasó estrepitosamente.

    Tras la victoria por 7-1 en el debut ante la débil Curazao, Alemania ya tuvo problemas en su segundo partido de grupo contra Costa de Marfil, pero el revulsivo Deniz Undav rescató aun así un triunfo por 2-1 con su doblete y aseguró de ese modo el liderato del grupo. La decepcionante derrota por 1-2 ante Ecuador en el cierre de la fase de grupos empañó el ambiente, y en los dieciseisavos de final contra Paraguay llegó, de forma totalmente sorprendente, el final del camino.

    En los días posteriores fue tomando cada vez más forma una salida anticipada de Nagelsmann, cuyo contrato todavía habría sido válido hasta después de la Eurocopa de 2028. "La decisión me ha resultado de todo menos fácil. Mi objetivo principal siempre fue el éxito del equipo. Después de una decepción tan dura, merece la oportunidad de un nuevo comienzo sin cargas", dijo Nagelsmann sobre su dimisión.

    Esta nueva etapa arrancará ahora a finales de septiembre con Klopp. En el partido de la Nations League a domicilio contra Países Bajos (24 de septiembre), el técnico campeón con el Dortmund en 2011 y 2012 estará por primera vez en la banda con el equipo de la DFB. Tres días después, Klopp celebrará su estreno en casa como seleccionador, cuando Alemania se mida a Grecia en Augsburgo. El otro rival de la DFB en el grupo 2 de la Liga A de la Nations League es Serbia.

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  • Jürgen KloppGetty Images

    Jürgen Klopp será seleccionador nacional: sus etapas como jugador, entrenador y directivo

    Jugador:


    Periodo

    Club

    Hasta principios de 1987

    TuS Ergenzingen

    De enero a julio de 1987

    1. FC Pforzheim

    1987 a 1988

    Eintracht Frankfurt II

    1988 a 1989

    Viktoria Sindlingen

    1989 a 1990

    Rot-Weiss Frankfurt

    1990 a 2001

    1. FSV Mainz 05


    Entrenador / directivo:


    Periodo

    Rol

    Etapa

    2001 a 2008

    Entrenador

    1. FSV Mainz 05

    2008 a 2015

    Entrenador

    Borussia Dortmund

    2015 a 2024

    Entrenador

    FC Liverpool

    2025 a 2026

    Head of Global Soccer

    Red Bull

    desde julio de 2026

    Entrenador

    Alemania