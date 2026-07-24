La rescisión del contrato de Klopp como jefe de fútbol de Red Bull hasta 2029 estaba considerada previamente como el principal obstáculo que había que superar en el camino hacia el cargo de seleccionador de Alemania. Al mismo tiempo, el asunto de una indemnización millonaria ha quedado descartado, por lo que la DFB pudo evitar la novedad de pagar por primera vez en su historia una compensación por un seleccionador.

Y Klopp tampoco seguirá vinculado a Red Bull como embajador de marca o asesor, algo sobre lo que inicialmente se había especulado. La DFB confirmó una donación de un millón de euros a la fundación propia del grupo, "Wings for Life", que a su vez utilizará el dinero para apoyar la investigación médica sobre la médula espinal. Además, hasta 2030 se disputarán tres partidos de la selección en Leipzig.

Así que Red Bull terminó dejando marchar a Klopp a la DFB con bastante facilidad, lo que en parte también se explica porque el gigante de las bebidas puede mejorar un poco con ello su imagen pública, en ocasiones complicada.

Ya en torno a la final del Mundial, que cubrió como experto para MagentaTV, Klopp había confirmado que había alcanzado un acuerdo "muy generoso" con Red Bull para poder despedirse en dirección a la selección alemana.

Los temores del jugador récord de la selección Lothar Matthäus respecto al salario de Klopp no se confirmarán, al parecer. Según Bild , Klopp solo cobrará "mínimamente más" que su predecesor Julian Nagelsmann al año (siete millones de euros).

Matthäus había hablado previamente de un "paquete total" financiero "que da dolor de cabeza". Según esa información, tampoco supone un problema el acuerdo de Klopp con adidas (la DFB cambiará a Nike), ya que expirará después del Mundial.

Junto al técnico de 59 años también llegarán a la DFB sus acompañantes de muchos años Peter Krawietz y Pepijn Lijnders así como el exinternacional Sven Bender como asistentes. Bender había rescindido su contrato con el club de Regionalliga SpVgg Unterhaching a comienzos de julio, después de dos años. El exjugador de 37 años militó seis temporadas en el Borussia Dortmund a las órdenes de Klopp, con quien fue dos veces campeón de Alemania y una vez campeón de Copa.