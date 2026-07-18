«No hay un único factor», afirmó Wagner en una entrevista con la revista *kicker* al ser preguntado por el principal responsable de la vergonzosa eliminación en los dieciseisavos de final contra Paraguay.
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¿Una diferencia decisiva con respecto a la Eurocopa en casa? Sandro Wagner defiende a Julian Nagelsmann y critica a las estrellas de la DFB
Wagner, asistente de la selección alemana entre 2023 y 2025, criticó que se culpe sobre todo a Nagelsmann. «Hubo muchas críticas, sobre todo hacia Julian. Menos hacia los jugadores, en mi opinión. Eso ha cambiado un poco; antes se criticaba más a los jugadores». Sin embargo, «muchos factores» habrían contribuido a esta nueva debacle. Por eso, el tema debe analizarse «desde ambos lados», tanto desde el punto de vista del entrenador como de los jugadores.
¿Se les ofreció un entorno en el que se sintieran a gusto? ¿En el sistema, en el entorno, para que pudieran rendir al máximo?», preguntó Wagner, dirigiéndose a Nagelsmann. Y añadió: «Para destacar en un Mundial necesitas jugadores al límite, en plena forma. Teníamos muy pocos jugadores en plena forma. Por eso me parece demasiado fácil culpar solo al entrenador y a su cuerpo técnico».
Wagner también recordó la Eurocopa que Alemania organizó, cuando él y Nagelsmann estaban en la primera línea de la DFB y la selección cayó ante España en cuartos de final. «Entonces teníamos a muchos jugadores en su mejor momento y, lo que me parece mucho más decisivo, teníamos una dinámica realmente buena con la afición. Este año no se ha percibido tanta armonía, el entusiasmo no ha estado al 100 %», explicó.
- Getty Images Sport
Wagner también fue tema de conversación: acusaciones contra Nagelsmann y su cuerpo técnico
Tras los malos resultados de Alemania en Norteamérica, Nagelsmann y su cuerpo técnico han recibido numerosas críticas en las últimas semanas. Según algunos medios, con el fichaje de Wagner por el FC Augsburgo en verano de 2025 —donde dimitió tras pocos meses—, el equipo de Nagelsmann perdió cercanía con el grupo. Wagner sabía explicar de forma clara los conceptos tácticos del seleccionador. Benjamin Hübner lo reemplazó, y poco antes del Mundial se sumó Alfred Schreuder, otro excompañero de Hoffenheim, lo que, según Der Spiegel, formaba una “burbuja de bienestar”.
Mientras tanto, Jürgen Klopp es el candidato elegido para sustituir a Nagelsmann. Las negociaciones entre la DFB, Red Bull y el técnico están en la recta final. La cúpula de la federación, con Bernd Neuendorf y Hans-Joachim Watzke, habría logrado un avance clave tras reunirse el martes con representantes del RB.
Alemania: Balance de la selección alemana tras el Mundial de 2014
Concurso Ronda Rival en la eliminación Eurocopa 2016 Semifinales Francia (0-2) Mundial 2018 Fase de grupos Corea del Sur (0-2) Eurocopa 2021 Octavos de final Inglaterra (0-2) Mundial 2022 Fase de grupos Costa Rica (4-2, eliminada por diferencia de goles) Eurocopa 2024 Cuartos de final España (1-2 en la prórroga) Mundial 2026 Dieciseisavos de final Paraguay (3-4 en penaltis)
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