Una despedida amarga para Deschamps: Francia acabó como el Brasil de 1982, no como el de 1970

Al final del partido, Mbappé dijo: «Al principio siempre nos encontrábamos tres contra dos en el centro del campo. Contra España es complicado: Rodri y Fabián tenían demasiado tiempo para jugar. Ahí es donde fallamos, en la comunicación a la hora de presionar. Creo que deberíamos haber jugado hombre a hombre y obligarles a correr con nosotros».





Deschamps, más allá de cuestionar al árbitro («¿Apto para una semifinal del Mundial?»), admitió: «La principal razón de la derrota fue técnica: ellos fueron superiores. Cometimos errores y, a este nivel, así es: se pagan, aunque duela decirlo. La decepción es enorme. Hoy España ha demostrado tener algo más».





Una declaración amarga tras una derrota muy amarga: en la fiesta nacional del 14 de julio, la Francia de las estrellas dice adiós a su sueño. Deschamps se despide con dos trofeos, pero también con muchas derrotas, quizás demasiadas.



