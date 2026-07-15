En la primera fase del Mundial, algunos compararon a Francia con la Brasil de 1970, la mejor selección de la historia. ¿Podía el cuarteto Mbappé-Olise-Dembelé-Barcola (o Doué) compararse con Jairzinho, Pelé, Rivelino y Tostão?La realidad respondió: la derrota en semifinales ante España devolvió a Francia a su lugar. Ahora se la compara más con los Brasil de 1982 y 2006, que también llegaban como favoritos y cayeron ante la Italia de Rossi y la Francia de Zidane.
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Una despedida amarga para Deschamps: Francia acabó como el Brasil de 1982, no como el de 1970
EL BALANCE DE DESCHAMPS
Sí, Zidane. Probablemente sustituirá a Didier Deschamps tras 14 años al frente de Francia, con un palmarés que incluye un Mundial (2018 vs. Croacia) y una Liga de Naciones (2021 vs. España). También perdió una final del Mundial 2022 contra Argentina en penaltis y la Euro 2016 en casa ante Portugal. ¿Es un balance halagador o hay motivos para lamentarse? Ganar un Mundial perdura, y Deschamps lo logró dos veces: primero como jugador y luego como seleccionador. Sin embargo, Francia también ha sufrido derrotas notables: la final de la Eurocopa perdida en París ante un Portugal que se quedó sin Cristiano Ronaldo en los minutos finales y la reciente caída ante la España de De la Fuente en Dallas.
LA BESTIA NEGRA
España es la bestia negra de la Francia de Deschamps: tres semifinales, tres derrotas. En 2024, en Múnich, 2-1 en la Euro; el año pasado, en Stuttgart, 5-4 en la Liga de Naciones, tras ir 5-1 arriba. Ayer, un 2-0 que se quedó corto para la diferencia vista sobre el campo. De la Fuente superó a Deschamps: con Rodri, Fabián y Dani Olmo dominó el centro del campo ante el doble pivote francés (Rabiot y Tchouaméni) y las cuatro estrellas.
LA ADMISIÓN
Al final del partido, Mbappé dijo: «Al principio siempre nos encontrábamos tres contra dos en el centro del campo. Contra España es complicado: Rodri y Fabián tenían demasiado tiempo para jugar. Ahí es donde fallamos, en la comunicación a la hora de presionar. Creo que deberíamos haber jugado hombre a hombre y obligarles a correr con nosotros».
Deschamps, más allá de cuestionar al árbitro («¿Apto para una semifinal del Mundial?»), admitió: «La principal razón de la derrota fue técnica: ellos fueron superiores. Cometimos errores y, a este nivel, así es: se pagan, aunque duela decirlo. La decepción es enorme. Hoy España ha demostrado tener algo más».
Una declaración amarga tras una derrota muy amarga: en la fiesta nacional del 14 de julio, la Francia de las estrellas dice adiós a su sueño. Deschamps se despide con dos trofeos, pero también con muchas derrotas, quizás demasiadas.
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