Una denuncia formal... La policía de Cataluña abre una investigación por insultos contra la selección de Egipto

El partido amistoso entre Egipto y España, disputado ayer por la tarde en el estadio del Espanyol, «La Cornilla», no fue un encuentro cualquiera, dados los incidentes de mala conducta que se produjeron antes de su inicio y, concretamente, en distintos momentos de la primera parte.
El encuentro terminó en empate a cero, en el marco de los preparativos de ambas selecciones para disputar la fase final de la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.
Los cánticos racistas contra los musulmanes proferidos por parte de la afición española eclipsaron los aspectos técnicos del partido, lo que fue recibido por la prensa internacional con duras críticas, calificándolo de «escándalo y vergüenza» que podría amenazar la reputación de España, que se prepara para acoger la fase final del Mundial de 2030 junto con Marruecos y Portugal.
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