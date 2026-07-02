¡Una demostración de poderío a toda velocidad! Alexander Zverev va por buen camino en Wimbledon

En la siguiente ronda, Zverev se medirá al estadounidense Marcos Giron, quien venció al francés Quentin Halys por 7-6 (7-5), 6-3 y 6-4. Zverev aún no ha perdido ninguno de los cuatro partidos que ha disputado contra su próximo rival; la última vez que se enfrentaron, el jugador de Hamburgo se impuso el año pasado en Halle/Westfalia. En 2024, venció a Giron en la segunda ronda de Wimbledon.

Jan-Lennard Struff también avanzó a tercera ronda tras batir al 28º cabeza de serie, el estadounidense Brandon Nakashima, en un maratón de dos días: 4-6, 7-6(8-6), 7-6(7-5), 6-7(6-8), 7-6(10-7). El encuentro se interrumpió el miércoles tras cuatro sets por falta de luz. En busca de sus primeros octavos de final, Struff se medirá al exnúmero uno ruso Daniil Medvedev, quien lo eliminó en esta misma ronda hace dos años.