Una declaración provocadora en un momento delicado... ¿Se perderá Bellingham el partido contra Argentina?

Jude Bellingham destaca en el Mundial 2026 por sus goles clave y sus acertadas decisiones con y sin balón.

Pese a su talento, la relación con el seleccionador Thomas Tuchel ha sido tensa, pues ambos han expresado públicamente sus diferencias.

Tras la victoria de Inglaterra sobre Noruega en cuartos de final en Miami, Tuchel calificó la actuación de «descuidada» y afirmó que su equipo había tenido «suerte».

Sin embargo, Bellingham, autor de los dos goles de la remontada (2-1), no compartió ese análisis y replicó con sorprendente audacia: «Quizá (Tuchel) no sepa lo que hace falta para jugar en esas circunstancias contra Erling Haaland, Nosa y Sorloth; no es un equipo contra el que sea fácil jugar».

Sky Sports recordó: «No es la primera vez que ambos chocan».