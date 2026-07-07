Rudi Völler quiere seguir como director deportivo de la DFB y cuenta con el apoyo de Jürgen Klopp. Según Bild, el principal candidato para reemplazar a Julian Nagelsmann se pronunció a favor de que el técnico de 66 años se mantenga en el cargo.
Traducido por
¿Una declaración contundente por teléfono? Al parecer, Jürgen Klopp se habría pronunciado sobre el futuro de Rudi Völler en la DFB
Según Bild, el futuro seleccionador ya habló por teléfono con Völler y le expresó su deseo de trabajar juntos. Klopp quiere que Völler se mantenga en su cargo en la DFB.
Así, Klopp coincide con los líderes de la DFB, encabezados por Bernd Neuendorf y Hans-Joachim Watzke, que también quieren que Völler siga.
- Getty Images Sport
Tras la salida de Nagelsmann, se especula sobre la dimisión de Völler.
Völler sigue vinculado a la Federación Alemana hasta el 31 de julio de 2028, tras la Eurocopa. El exdelantero, cercano a Nagelsmann, siempre lo defendió.
Tras la eliminación de Alemania en dieciseisavos ante Paraguay, Nagelsmann dejó el cargo. Desde entonces, los medios especulan sobre una posible salida de Völler.
- Getty Images
La gran pregunta: ¿cuál será el papel de Völler junto a Klopp?
Al campeón del mundo de 1990 le habría inquietado su posible papel poco claro junto a Klopp. Völler actuaba como mentor, confidente y protector de Nagelsmann, roles que con el exentrenador del Liverpool y del BVB ya no serían necesarios.
Sin embargo, en los últimos días habría decidido seguir por su larga vinculación con la DFB (fue director técnico de la selección de 2000 a 2004 y entrenador interino en 2023). La conversación con Klopp, cuyo nombramiento es casi seguro aunque aún no oficial, podría disipar sus últimas dudas.
De todos modos, aunque se quede, habrá un cambio radical: el director deportivo Andreas Rettig, de 63 años, también se marchará al terminar su contrato en diciembre por motivos personales. Como posible sucesor suena Per Mertesacker, elogiado por el presidente del Bayern, Uli Hoeneß.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias