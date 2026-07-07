¿Una declaración contundente por teléfono? Al parecer, Jürgen Klopp se habría pronunciado sobre el futuro de Rudi Völler en la DFB

Al campeón del mundo de 1990 le habría inquietado su posible papel poco claro junto a Klopp. Völler actuaba como mentor, confidente y protector de Nagelsmann, roles que con el exentrenador del Liverpool y del BVB ya no serían necesarios.

Sin embargo, en los últimos días habría decidido seguir por su larga vinculación con la DFB (fue director técnico de la selección de 2000 a 2004 y entrenador interino en 2023). La conversación con Klopp, cuyo nombramiento es casi seguro aunque aún no oficial, podría disipar sus últimas dudas.

De todos modos, aunque se quede, habrá un cambio radical: el director deportivo Andreas Rettig, de 63 años, también se marchará al terminar su contrato en diciembre por motivos personales. Como posible sucesor suena Per Mertesacker, elogiado por el presidente del Bayern, Uli Hoeneß.