¿Una decisión importante de cara al Mundial? El Bayern de Múnich acelera las negociaciones para fichar a Harry Kane

Según las informaciones, el Bayern ha recibido señales positivas del delantero y su familia, representada por su hermano Charlie y su padre Pat. No es secreto que el club quiere retener a Kane, y el exdirector general Karl-Heinz Rummenigge lo ha reiterado.

«Tenía una cláusula de rescisión, pero no la ha activado, lo que confirma que se quedará en Múnich. Como previsto, tras la temporada los responsables del club se reunirán con él para ampliar su contrato», declaró Rummenigge a t-online el lunes.

Durante el viaje a París para la ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el PSG, el director deportivo Max Eberl confirmó la línea del club: «Kalle lo ha dicho y esa es la posición del club. Lo hemos hablado con Harry. Antes del Mundial, nos sentaremos y buscaremos una solución».