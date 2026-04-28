Según Sky, el nuevo contrato del técnico inglés se firmará antes del Mundial, el 11 de junio.
Traducido por
¿Una decisión importante antes del Mundial? El FC Bayern de Múnich aprieta con Harry Kane
Según estas informaciones, el campeón alemán habría recibido señales positivas del delantero y de su familia; su hermano Charlie y su padre Pat le representan. No es ningún secreto que el Bayern desea seguir contando con Kane. Así lo volvió a dejar muy claro el expresidente del club, Karl-Heinz Rummenigge.
«Es bien sabido que tenía una cláusula de rescisión. No la ha ejercido, lo que indica que, en cualquier caso, se queda en Múnich. Ahora, como acordamos, los responsables hablarán con él tras la temporada», explicó Rummenigge en una entrevista publicada el lunes en t-online y añadió: «Nuestro objetivo es renovarle».
Antes del viaje del Bayern a París para la ida de semifinales de la Champions contra el PSG, el director deportivo Max Eberl confirmó la línea del club: «Kalle lo ha dicho, y así se acordó con Harry. Antes del Mundial nos sentaremos y buscaremos construir algo juntos».
- Getty Images
Harry Kane en el Bayern de Múnich: «La transformación en delantero ofensivo»
Kane fichó por el Bayern de Múnich procedente del Tottenham Hotspur en el verano de 2023 por unos 100 millones de euros y, desde entonces, ha marcado 138 goles en 141 partidos. Sin embargo, el capitán inglés ya no es solo un goleador: bajo la dirección de Vincent Kompany se ha convertido en un delantero de juego, explicó Rummenigge, quien calificó su fichaje como un “golpe maestro”.
Su contrato vence en 2027, así que, de no haber acuerdo, desde enero podría negociar su salida gratis. El jugador ha reiterado que se siente muy cómodo en Múnich.
Así, se aleja por ahora un posible regreso a la Premier League, del que se había especulado debido a su opción de batir el récord de goles de Alan Shearer.
¿Regreso a la Premier League? Harry Kane podría batir un gran récord
Shearer, leyenda del ataque, lidera la lista de máximos goleadores de la isla con 260 tantos; Kane, gracias a su gran rendimiento en el Tottenham, solo está a 47. A finales del año pasado, fue el propio Shearer quien habló de un posible regreso de Kane.
«Como conozco a Harry, sé que quiere mi récord», afirmó. «Pero no sé cuál es su situación ni si se quedará en Alemania. ¡Que se quede allí dos o tres años más!».
Poco antes, Kane había reafirmado su compromiso con el Bayern y admitido un giro interesante: «Si me hubieras preguntado al ir al Bayern, habría dicho que volvería. Ahora, tras dos años, eso ha cambiado un poco. Pero no diría que nunca volveré. Ahora estoy totalmente comprometido con el Bayern».
Harry Kane: datos de rendimiento y estadísticas de esta temporada
Juegos 45 Goles 53 Asistencias 6 Minutos jugados 3.555