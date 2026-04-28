¿Una decisión importante antes del Mundial? El FC Bayern de Múnich aprieta con Harry Kane

Según estas informaciones, el campeón alemán habría recibido señales positivas del delantero y de su familia; su hermano Charlie y su padre Pat le representan. No es ningún secreto que el Bayern desea seguir contando con Kane. Así lo volvió a dejar muy claro el expresidente del club, Karl-Heinz Rummenigge.

«Es bien sabido que tenía una cláusula de rescisión. No la ha ejercido, lo que indica que, en cualquier caso, se queda en Múnich. Ahora, como acordamos, los responsables hablarán con él tras la temporada», explicó Rummenigge en una entrevista publicada el lunes en t-online y añadió: «Nuestro objetivo es renovarle».

Antes del viaje del Bayern a París para la ida de semifinales de la Champions contra el PSG, el director deportivo Max Eberl confirmó la línea del club: «Kalle lo ha dicho, y así se acordó con Harry. Antes del Mundial nos sentaremos y buscaremos construir algo juntos».