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«Una decisión fácil»: Alexander Isak se sincera sobre su traspaso récord al Liverpool y cómo superó su pesadilla con las lesiones
Un fichaje de récord en Anfield
Isak ha descrito su mediático fichaje por el Liverpool como una «decisión fácil». El jugador de 26 años cambió el Newcastle por Merseyside en el último día del mercado de fichajes de septiembre de 2025, en una enorme declaración de intenciones.
Su llegada supuso un traspaso récord en el fútbol británico de 125 millones de libras, lo que generó enormes expectativas sobre sus hombros. Sin embargo, su esperadísima temporada de debut en Anfield no salió exactamente según lo previsto.
Al principio, Isak tuvo problemas para encontrar su mejor nivel con la camiseta red, al lograr solo tres goles en liga. Después, una grave fractura de pierna dejó al internacional sueco fuera de combate desde diciembre hasta abril, alterando seriamente su primer año bajo los focos de Anfield.
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Sin arrepentimientos por su traslado a Merseyside
A pesar de sus dificultades iniciales y de un largo periodo en la enfermería, el delantero insiste en que nunca dudó de su decisión. Preguntado por si alguna vez se arrepintió del traspaso de alto perfil de la pasada temporada, Isak se mostró completamente tajante en su respuesta.
«No, nunca. Nunca pensaría así», dijo a The Football Interview de BBC Sport. «[Liverpool] es un club enorme, y todo lo relacionado con el club lo dejaba bastante claro. Y la ambición del club y también las ganas del club de ficharme. Fue una parte importante de ello».
Promesas incumplidas en St James' Park
La preparación del traspaso récord de Isak estuvo lejos de ser sencilla. El delantero se perdió por completo la pretemporada del Newcastle en medio de una intensa especulación sobre su futuro en el club.
En su lugar, pasó un tiempo entrenándose en su antiguo club, la Real Sociedad, para mantener la forma. Isak reveló que las promesas que le hicieron durante su etapa en St James' Park se habían "roto", lo que finalmente allanó el camino para su lucrativo fichaje por el Liverpool.
Al reflexionar sobre su larga rehabilitación por la fractura de pierna, dijo: "[La fractura de pierna] fue dura. Cualquiera que haya tenido una lesión larga lo sabrá. Pero, por otro lado, cuando estás en un buen momento y te sientes bien, en realidad no sueles mirar atrás porque realmente no te beneficia."
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A pleno rendimiento otra vez
Isak está recogiendo ahora los frutos de su duro trabajo entre bastidores. Completamente recuperado y rindiendo de nuevo a gran nivel, ha empezado de forma fulgurante la nueva temporada de la Premier League.
En solo cuatro partidos de liga esta temporada, el delantero sueco ya ha marcado tres goles. Esa impresionante cifra iguala toda su producción liguera de su año de debut lastrado por las lesiones, lo que demuestra que ha dejado atrás definitivamente sus dificultades iniciales.
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