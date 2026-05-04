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«Una decepción enorme»: Calum McFarlane critica con dureza la «inaceptable» actuación del Chelsea tras la goleada del Nottingham Forest a los Blues en Stamford Bridge
McFarlane critica un comienzo «inaceptable»
Los Blues encajaron un gol de Taiwo Awoniyi a los 98 segundos y otro de penalti de Igor Jesus en el minuto 15, lo que puso el partido muy cuesta arriba. En la rueda de prensa posterior, un frustrado McFarlane admitió:
«Los primeros 15 minutos fueron inaceptables. Encajar así nos complicó el partido», reconoció. «La Premier no perdona. No podemos empezar tan mal. Mañana entrenaremos, analizaremos el partido e intentaremos entender qué pasó para elevar el nivel contra el Liverpool en cinco días».
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El bajo rendimiento tiene al entrenador furioso
A pesar de los ocho cambios en el once del Forest, el Chelsea no lo aprovechó y encajó su sexta derrota liguera consecutiva. McFarlane admitió que el equipo estuvo lejos de la solidez defensiva mostrada ante rivales más fuertes.
«Una gran decepción: sabemos que somos mucho mejores de lo que hemos demostrado hoy. No creo que hayamos llegado a nuestro nivel en ningún momento, así que es muy decepcionante», declaró a BBC MOTD.
Después añadió a Sky Sports: «Un resultado y una actuación realmente decepcionantes. Los primeros 15 minutos no fueron lo suficientemente buenos. Eso marcó la pauta. Es difícil decir por qué salió mal ahora; probablemente revisaré el partido para analizar ese contraste tan marcado con la forma en que defendimos contra el Leeds».
Los momentos decisivos se le echan encima a los Blues
El Chelsea tuvo ocasiones para meterse de nuevo en el partido, sobre todo cuando Matz Sels detuvo un penalti de Cole Palmer tras una larga interrupción en la primera parte, en la que el joven Jesse Derry tuvo que ser retirado en camilla tras un choque de cabezas con Zach Abbott. Enzo Fernández remató al poste, y aunque los locales insistieron, Awoniyi sentenció con el 3-0 en el 52'.
«Enzo Fernández remata al poste y Cole Palmer falla el penalti; con un inicio tan adverso, necesitábamos que esos momentos nos salieran bien y, por desgracia, no fue así», explicó McFarlane.
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Pedro marca un gol de consolación en los últimos minutos
Después de que le anularan un gol por fuera de juego, Joao Pedro debutó como goleador con una chilena en los últimos minutos. Fue lo único positivo para el club londinense, que encadena seis derrotas ligueras.
«Gran remate, mala suerte con el gol anulado por fuera de juego, así que me alegro por él por haber marcado, pero en realidad no significa nada en este momento», dijo McFarlane. «Ya lo he dicho antes, pero solo tenemos que mejorar este rendimiento y estar listos para otro partido dentro de cinco días».
El próximo partido de los Blues será contra el Liverpool el sábado.