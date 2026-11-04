¿Una década en el Leeds? Por qué James Trafford puede unirse a Paul Robinson, Nigel Martyn y John Lukic entre los porteros legendarios de Elland Road
El portero más caro del fútbol británico
Tras pasar solo una temporada de regreso en el Etihad Stadium, donde anteriormente había progresado por las categorías inferiores, Trafford se mostró dispuesto a afrontar un nuevo reto durante el verano de 2026, con la imponente figura de Gianluigi Donnarumma cerrándole el paso en Manchester.
Después de asegurar su permanencia en la Premier League, el Leeds decidió convertir al carismático futbolista de 24 años en el fichaje más caro de su historia y en el portero más caro del fútbol británico al desembolsar 45 millones de libras (61 millones de dólares).
Trafford ha dejado su portería a cero en cuatro de sus 10 partidos en todas las competiciones, y ha ayudado al Leeds a sumar 11 puntos en nueve jornadas de la Premier League y a ocupar el 12.º puesto en la tabla. También ha sumado más internacionalidades y ya acumula cuatro partidos con la selección absoluta de Inglaterra.
Se le considera el sucesor natural de James Pickford en la portería de Inglaterra y tiene potencial para permanecer en Elland Road el tiempo suficiente como para inscribir su nombre junto al de algunos porteros emblemáticos: aquellos que en su día conquistaron el título de la Primera División inglesa y disputaron las eliminatorias de la Champions League.
- Getty
¿Puede Trafford emular a Lukic, Martyn y Robinson?
Beckford lo reconoce. El exdelantero, que habló por cortesía de FreeBets, donde se encuentran las mejores casas de apuestas del Reino Unido, respondió a GOAL cuando se le preguntó si Trafford puede emular a Lukic, Robinson y Martyn: «Sí, al 100 %.
«Ha tenido un gran comienzo en el Leeds United. Creo que ha dejado la portería a cero en casi la mitad de los partidos que ha jugado hasta ahora. Y también están sus paradas. Ha hecho un par de paradas increíbles.
«Su distribución con el balón en los pies. La confianza que transmite. Sale y atrapa balones que a veces parecen favorables al atacante. Por ejemplo, contra el Sunderland, Brian Brobbey tuvo un par de grandes oportunidades, dos mano a mano. Traff salió, se hizo con el balón y evitó ambas ocasiones. En una de ellas incluso se lesionó. Pero sigue adelante.
«Eso es lo que quieren ver no solo los jugadores, sino también los aficionados. Cuando ven a un portero como las leyendas que has mencionado salir, atrapar el balón, recibir algún golpe y levantarse para seguir jugando, se vuelcan con el chico.
«Tiene un futuro enorme por delante. Tiene 24 años, creo que has dicho. Si puede quedarse diez años en el Leeds, y es más que capaz de hacerlo, porque es un portero fantástico y también parece un buen chico, ¿por qué no?»
Se señalan similitudes con Seaman, leyenda de Inglaterra
Trafford también ha sido comparado con otro portero legendario vinculado al Leeds, David Seaman, que comenzó su carrera en el Leeds antes de convertirse en una leyenda del Arsenal y de Inglaterra.
Matt Kilgallon, otro de los futbolistas que pasó por Elland Road durante su carrera, declaró recientemente a GOAL al valorar a Trafford: «Creo que es un fichaje magnífico. Creo que le va a dar muchos puntos al Leeds United esta temporada.
»Me gusta. Creo que tiene personalidad. Todos los porteros son un poco raros, ¿no? Pero, en serio, tiene personalidad. Tiene confianza. Cuando hace una parada, me recuerda un poco a David Seaman. Seaman hacía paradas extraordinarias, pero parecía que le resultaban muy fáciles. Creo que Trafford se le parece mucho. Lleva coleta, ¡así que son prácticamente clavados!
»Creo que ha dado algunas entrevistas y ha dado la impresión de tener una personalidad que quizá requiera atención constante, tal vez desde la banda, con el entrenador de porteros ayudándole a mantener la concentración. Todavía es joven para ser portero, ¿no? Creo que aún tiene tiempo y eso llegará.
»La concentración en el campo es fundamental, especialmente en la Premier League. Y aquel error contra el Arsenal no se debió a que no sea un buen portero, debió de ser una falta de concentración. Entiendo lo que dices, pero creo que tiene potencial para ser el portero titular de Inglaterra durante mucho, mucho tiempo».
- Getty
Calendario del Leeds 2026-27: Cinco partidos sin ganar antes del duelo contra el Tottenham
Trafford estará deseando ayudar al Leeds a enderezar su campaña 2026-27 este fin de semana, cuando reciba a un Tottenham revitalizado. El equipo de Daniel Farke lleva cinco partidos sin ganar y solo ha sumado tres puntos en ese periodo.
Se había hablado de luchar por la clasificación europea esta temporada, tras otra serie de fichajes acertados, con la idea de llegar al parón de selecciones de noviembre en condiciones de dar un impulso al equipo para afrontar otro tramo intenso hasta el final del año.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias