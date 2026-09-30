La experimentada lateral derecha de Inglaterra afronta con ilusión la perspectiva de reencontrarse con su antiguo club, aunque insiste en que el Chelsea sigue totalmente centrado en la tarea que tiene entre manos. En declaraciones a la web oficial del club, Bronze dijo: "Es muy emocionante. Mi etapa en el Lyon fue increíble. Todas las chicas, Ellie [Carpenter], Keish [Kadeisha Buchanan] y Melvine [Malard], lo pasamos genial en el Lyon, y además todas jugamos allí juntas".

Al valorar el reto de medirse a una potencia continental habitual, la jugadora de 34 años añadió: "Estamos con ganas de ir allí, de centrarnos en la Champions League, y sabemos el pedigrí que tiene el Lyon en la Champions League. Ir de tú a tú con otro equipo que es uno de los mejores del mundo, ponernos a prueba y demostrar lo que valemos va a ser emocionante".