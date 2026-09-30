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«Una de las mejores del mundo»: Lucy Bronze saborea la prueba del Chelsea en la Champions League contra el Lyon
Choque de titanes continentales en Francia
El Chelsea viaja a Lyon con el objetivo de mantener su inicio perfecto en su campaña en la Liga de Campeones femenina. Aunque el Chelsea arrancó con una trabajada victoria por 1-0 sobre el Austria Wien, sus anfitrionas francesas marcaron pronto el ritmo en lo más alto tras desmantelar al Servette por 8-0. Para Bronze, el viaje al otro lado del Canal representa la prueba de fuego ideal ante una de las grandes potencias de Europa.
La ex campeona se mueve como pez en el agua en un territorio conocido
La experimentada lateral derecha de Inglaterra afronta con ilusión la perspectiva de reencontrarse con su antiguo club, aunque insiste en que el Chelsea sigue totalmente centrado en la tarea que tiene entre manos. En declaraciones a la web oficial del club, Bronze dijo: "Es muy emocionante. Mi etapa en el Lyon fue increíble. Todas las chicas, Ellie [Carpenter], Keish [Kadeisha Buchanan] y Melvine [Malard], lo pasamos genial en el Lyon, y además todas jugamos allí juntas".
Al valorar el reto de medirse a una potencia continental habitual, la jugadora de 34 años añadió: "Estamos con ganas de ir allí, de centrarnos en la Champions League, y sabemos el pedigrí que tiene el Lyon en la Champions League. Ir de tú a tú con otro equipo que es uno de los mejores del mundo, ponernos a prueba y demostrar lo que valemos va a ser emocionante".
El veterano defensa apunta al premio definitivo
Según el superordenador de Opta, el Lyon es claro favorito con un 65,2 % de probabilidad de victoria, frente al 15,9 % del Chelsea, pero Bronze no rehúye la exigente prueba que le espera.
La jugadora de 34 años, que ganó tres títulos consecutivos de la Champions League durante su laureada etapa en el Lyon, está disfrutando, en cambio, de la magnitud de la ocasión. Al referirse a la dimensión del desafío, Bronze añadió: "Es genial. Me encanta jugar los grandes partidos, los partidos exigentes. Eso es lo que quieren hacer las mejores jugadoras del mundo. Quieren jugar en los mejores equipos, poder competir por títulos, competir en la liga. Eso es exactamente lo que estamos haciendo esta temporada. Nos estamos exigiendo en todos y cada uno de los partidos para poder competir y ganar todos los títulos que podamos".
- Getty Images Sport
El formidable récord a domicilio, bajo escrutinio
El Lyon solo ha ganado dos de sus cuatro enfrentamientos de la Liga de Campeones contra el Chelsea, un balance modesto para los temibles estándares del gigante francés. El Chelsea, por el contrario, viaja con un gran bagaje lejos de casa, tras haber sufrido solo una derrota en sus 15 partidos como visitante en las fases de grupos o de liga de la competición. Mantener esa excepcional racha en Francia exigirá una enorme resiliencia al equipo de Sonia Bompastor, que busca consolidar su credibilidad continental.
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