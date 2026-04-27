Aaron Danks ha sido entrenador principal dos veces en su carrera. Con 42 años, este inglés mostró resultados opuestos: un 4-0 a favor y un 0-4 en contra, ambos en octubre de 2022 con el Aston Villa.
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Una de las grandes debilidades del FC Bayern se encuentra precisamente en su ámbito de competencia: el sustituto de Vincent Kompany es un «ladrón» de un tipo muy especial
Tras el cese de Steven Gerrard, su ayudante Danks tomó las riendas de forma interina. Debutó con una cómoda victoria 4-0 sobre el Brentford. «Ha estado impresionante», elogió el jugador del Villa Leon Bailey. «Asumió la responsabilidad en poco tiempo y nos dejó claro lo que espera». A pesar del buen inicio, el segundo partido fue un desastre: derrota 0-4 contra el Newcastle United.
Después, el club fichó a Unai Emery, quien sigue al frente con éxito. Danks permaneció un mes más en su cuerpo técnico antes de pasar al Middlesbrough de la Segunda División como asistente de Michael Carrick. En verano de 2024 se unió a Vincent Kompany en el Bayern Múnich.
Ahora le llega su tercera oportunidad como técnico principal: Kompany, tras ser amonestado en la vuelta de cuartos contra el Real Madrid y acumular dos amarillas en la fase de grupos ante Arsenal y PSV, estará sancionado en la ida de semifinales contra el París Saint-Germain. Como sustituto, Danks tiene preferencia sobre los otros asistentes: Rene Maric (33), Floribert Ngalula (39) y Daniel Fradley (35, fichado del Manchester City).
Su especialidad son las jugadas a balón parado, aunque, tanto en su etapa en el Villa como en el actual Bayern, los resultados en ese aspecto han sido irregulares: 4-0 a favor y 0-4 en contra.
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El FC Bayern muestra debilidades en las jugadas a balón parado del rival
La defensa a balón parado es el principal talón de Aquiles del equipo muniqués, que por lo demás funciona casi a la perfección. De los 52 goles encajados esta temporada, 20 llegaron tras acciones de estrategia, es decir, un 38 %. Sportschau indica que la media en la Bundesliga ronda el 24 %.
La mayoría se concentraron en otoño. Tras ganar 4-1 al 1. FC Köln en octubre, Harry Kane admitió «un poco de desorganización»: «No estábamos en las posiciones correctas ni teníamos claras las instrucciones». Al descanso, Danks intervino: «And he kind of gave us a bit of an English talking». Es decir: se lió parda.
Poco después, dos tantos en jugadas a balón parado llevaron al 2-2 contra el Unión Berlín y, con ello, a la primera pérdida de puntos tras 16 victorias seguidas. En la primera derrota ante el Arsenal, los muniqueses encajaron tras un córner. Luego mejoró la situación, pero el problema ha resurgido en las últimas semanas. En la vuelta contra el Real Madrid, Arda Güler marcó de falta directa, y el Mainz 05 se adelantó tras un córner en el 4-3 del sábado.
A finales de marzo, el campeón del mundo Toni Kroos habló de esta debilidad en su podcast Einfach mal Luppen. Al ser preguntado, Kompany admitió: «Aquí no somos perfectos», aunque recordó que el Bayern «es uno de los mejores de Europa en el balón parado ofensivo».
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Aaron Danks se inspira en el pasado y en el extranjero
En la Bundesliga, el Bayern de Múnich ha marcado 13 goles de córner. El récord histórico, desde 2004, es de 14 goles, marca que ostenta el Borussia Mönchengladbach desde la temporada 2023/24. Además, el equipo suma cuatro tantos de tiro libre y once penaltis transformados, gracias a Kane. En total, 28 de los 113 goles del Bayern en la Bundesliga han llegado a balón parado.
Para encontrar variantes ofensivas en tiros libres y saques de esquina, Danks se inspira en el pasado y en el extranjero. «Los mejores entrenadores a veces deben ser los mejores ladrones; observamos mucho lo que ocurre en Europa», declaró en su primera temporada en Múnich al Bild, y añadió: «También hemos revisado antiguos tiros libres y saques de esquina de Arjen Robben y Franck Ribéry».
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El singular camino de Aaron Danks hacia el fútbol profesional
Danks supo desde niño que quería ser entrenador. A los 15 años dejó el instituto para empezar en el Birmingham City. Al principio trabajó en el fútbol base: «Recorría la ciudad con una bolsa de balones, camisetas y un billete de autobús» para impartir sesiones en colegios y campamentos.
Tras un paso por el West Bromwich Albion, rival local del City, fichó por la FA como entrenador de posesión para las selecciones juveniles. Con la sub-20 ganó el título mundial en 2017 y, en la sub-21, trabajó con talentos como Jude Bellingham, Emile Smith Rowe y Jamal Musiala. Musiala acabó optando por la selección alemana.
Tras cinco años en la FA, Kompany lo fichó para el Anderlecht en 2021, tras haberlo admirado en su etapa como jugador del Manchester City y calificarlo como «uno de los entrenadores con más talento de Inglaterra». Sin embargo, la experiencia belga duró solo dos meses: Danks regresó a Inglaterra como segundo entrenador del Aston Villa, donde debutó brevemente como técnico principal en dos ocasiones.
En su tercer intento, a punto de empezar, la UEFA prohíbe todo contacto con Kompany. Puede viajar en el autobús del equipo, pero no acceder a los vestuarios; debe ver el partido desde la grada. Queda prohibida la comunicación por auriculares o teléfono, así como cualquier intercambio en el descanso. No podrá entrar al vestuario hasta diez minutos después del pitido final. Para entonces, ojalá los jugadores no hayan tenido que recurrir al «inglés».