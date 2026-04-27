Una de las grandes debilidades del FC Bayern se encuentra precisamente en su ámbito de competencia: el sustituto de Vincent Kompany es un «ladrón» de un tipo muy especial

Tras el cese de Steven Gerrard, su ayudante Danks tomó las riendas de forma interina. Debutó con una cómoda victoria 4-0 sobre el Brentford. «Ha estado impresionante», elogió el jugador del Villa Leon Bailey. «Asumió la responsabilidad en poco tiempo y nos dejó claro lo que espera». A pesar del buen inicio, el segundo partido fue un desastre: derrota 0-4 contra el Newcastle United.

Después, el club fichó a Unai Emery, quien sigue al frente con éxito. Danks permaneció un mes más en su cuerpo técnico antes de pasar al Middlesbrough de la Segunda División como asistente de Michael Carrick. En verano de 2024 se unió a Vincent Kompany en el Bayern Múnich.

Ahora le llega su tercera oportunidad como técnico principal: Kompany, tras ser amonestado en la vuelta de cuartos contra el Real Madrid y acumular dos amarillas en la fase de grupos ante Arsenal y PSV, estará sancionado en la ida de semifinales contra el París Saint-Germain. Como sustituto, Danks tiene preferencia sobre los otros asistentes: Rene Maric (33), Floribert Ngalula (39) y Daniel Fradley (35, fichado del Manchester City).

Su especialidad son las jugadas a balón parado, aunque, tanto en su etapa en el Villa como en el actual Bayern, los resultados en ese aspecto han sido irregulares: 4-0 a favor y 0-4 en contra.