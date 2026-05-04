Tras seis partidos sin perder en la máxima categoría —con victorias sobre Manchester United, Wolverhampton y Burnley—, el Leeds se sitúa 14.º, a siete puntos del descenso.

La eliminación en semifinales de la FA Cup ante el Chelsea en Wembley fue un golpe, pero el Leeds, campeón de la Championship 2024-25 con 100 puntos, ha regresado con fuerza a la élite. En West Yorkshire ya se planifica el futuro con ambición.

Gudmundsson, con una lesión en el isquiotibial que podría acabar con su temporada, aspira a estar en el Mundial con Suecia.

El jugador de 27 años aspira a estar en ese torneo tras su recorrido por Países Bajos y Francia. El Leeds, que vio su potencial en el Lille, ha obtenido un gran rendimiento al proyectarlo como lateral-extremo.