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«Una de las gangas de la temporada»: la estrella del Leeds, fichada por 10 millones de libras, acalló a los escépticos tras un cambio estratégico de Daniel Farke que le cambió la suerte
Gudmundsson, lesionado, espera jugar el Mundial con Suecia.
Tras seis partidos sin perder en la máxima categoría —con victorias sobre Manchester United, Wolverhampton y Burnley—, el Leeds se sitúa 14.º, a siete puntos del descenso.
La eliminación en semifinales de la FA Cup ante el Chelsea en Wembley fue un golpe, pero el Leeds, campeón de la Championship 2024-25 con 100 puntos, ha regresado con fuerza a la élite. En West Yorkshire ya se planifica el futuro con ambición.
Gudmundsson, con una lesión en el isquiotibial que podría acabar con su temporada, aspira a estar en el Mundial con Suecia.
El jugador de 27 años aspira a estar en ese torneo tras su recorrido por Países Bajos y Francia. El Leeds, que vio su potencial en el Lille, ha obtenido un gran rendimiento al proyectarlo como lateral-extremo.
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¿Es Gudmundsson, fichado por 10 millones de libras, uno de los fichajes de la temporada?
Las alabanzas han llovido sobre el incansable sueco. El exlateral de los Whites, Gray —en declaraciones exclusivas a GOAL vía Adlerslots— respondió así al preguntarle si Gudmundsson es uno de los mejores fichajes de la Premier League 2025-26: «A medida que avanzó la temporada, sí. Al principio no estaba seguro, pero el cambio de sistema de Daniel Farke, que se vio en la segunda parte contra el Manchester City en el Etihad Stadium, le ha beneficiado más que a ningún otro jugador en la segunda mitad de la temporada. Está demostrando ser un defensa maravilloso.
«No solo destaca en defensa, también aporta en ataque; su juego ha dado un gran salto de calidad y se confirma como uno de los fichajes revelación de la temporada».
Ampliación del Elland Road: ¿Podrá el Leeds volver a jugar en competiciones europeas?
Mientras jugadores como Gudmundsson brillan en el campo, el Leeds prepara un futuro mejor fuera de él. Elland Road será remodelado para aumentar su capacidad a 53 000 espectadores, con la esperanza de que el fútbol europeo regrese a este emblemático estadio.
Al preguntarle si se logrará ese objetivo y por qué se amplían plantilla y estadio, Gray añadió: «Había que hacerlo porque, si el Elland Road duplicara su capacidad, se llenaría, ya que Leeds tiene una afición fantástica.
Allí viví momentos especiales y te das cuenta de lo grande que es el club cuando juegas contra ellos, pero cuando sales por el túnel y te pones esa camiseta blanca, es muy especial.
«El entrenador ha hecho un trabajo increíble; primero había que mantenerse en la Premier League tras el ascenso, y lo ha logrado.
«El Leeds es un club atractivo para cualquier jugador que llegue a la Premier; esta temporada ya mostró su estilo y, con el respaldo actual, solo mejorará. Los propietarios parecen tener al club en el corazón, algo que antes no siempre ocurría, y eso puede convertirlo en una potencia».
«En uno o dos años, el objetivo debe ser entrar en el top 10 de la Premier; desde ahí ya podrán soñar con Europa».
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El Leeds traza planes ambiciosos tanto dentro como fuera del campo
La última vez que el Leeds jugó en Europa fue en la temporada 2002-03, en la Copa de la UEFA. Desde entonces han pasado más de dos décadas, periodo en el que los «Blancos» llegaron a descender a la League One antes de recuperar el camino del éxito.
Tras ascender en 2020, solo permanecieron tres temporadas en la élite, pero ahora parecen sentar las bases de un éxito estable. Fichajes acertados, como el de Gudmundsson, mantendrán a este ambicioso equipo en alza.