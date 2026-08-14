Una vez más, las lesiones afectan a la línea defensiva del Real Madrid, con el arranque de la competición en la Liga española.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, cuenta con 5 defensas en el primer equipo, pero dos de ellos se perderán el partido inaugural ante el Espanyol, Éder Militão y Raúl Asencio, por lesión.

El diario As señaló que el Real Madrid disputará sus primeros partidos con el trío defensivo formado por Dean Huijsen, Antonio Rüdiger e Ibrahima Konaté.

Konaté se incorporó a los entrenamientos el pasado lunes, y tendrá por delante dos semanas y un partido amistoso durante la pretemporada ante el Schalke, con el fin de alcanzar su mejor estado físico antes del inicio de la Liga.

En cuanto a Huijsen, quien pese a haber sufrido una pequeña sobrecarga que le impidió participar en el primer examen oficial, llega de una temporada en la que fue el central con más participación en el equipo, tras disputar 40 partidos.

La tercera opción es Rüdiger, cuya lesión de rodilla redujo su disponibilidad durante la temporada pasada, pero ya pudo disputar 45 minutos en el partido amistoso ante el Ferencváros, y fue titular ante el Deportivo.