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Una crisis temprana golpea al Madrid: Mourinho encuentra su tabla de salvación

Real Madrid
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Primera División
J. Mourinho
M. Rivas
J. Martinez
España

La crisis en el eje de la defensa preocupa a Mourinho antes del inicio de La Liga

Una vez más, las lesiones afectan a la línea defensiva del Real Madrid, con el arranque de la competición en la Liga española.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, cuenta con 5 defensas en el primer equipo, pero dos de ellos se perderán el partido inaugural ante el Espanyol, Éder Militão y Raúl Asencio, por lesión.

El diario As señaló que el Real Madrid disputará sus primeros partidos con el trío defensivo formado por Dean Huijsen, Antonio Rüdiger e Ibrahima Konaté.

Konaté se incorporó a los entrenamientos el pasado lunes, y tendrá por delante dos semanas y un partido amistoso durante la pretemporada ante el Schalke, con el fin de alcanzar su mejor estado físico antes del inicio de la Liga. 

En cuanto a Huijsen, quien pese a haber sufrido una pequeña sobrecarga que le impidió participar en el primer examen oficial, llega de una temporada en la que fue el central con más participación en el equipo, tras disputar 40 partidos.

La tercera opción es Rüdiger, cuya lesión de rodilla redujo su disponibilidad durante la temporada pasada, pero ya pudo disputar 45 minutos en el partido amistoso ante el Ferencváros, y fue titular ante el Deportivo.

  • imago-sport-1080792551.jpgBranislav Racko

    El Castilla resuelve la crisis defensiva del Real Madrid

    Pero con la temporada aún sin comenzar y varios jugadores en la enfermería, los temores vuelven a acechar a la afición del Real Madrid, y cuando las crisis arrecian, llegan las grandes soluciones, y en esta ocasión la ha aportado la academia del club.

    El filial del Real Madrid dispone de una solución que cuenta con la confianza de Mourinho, ya que tanto Joan Martínez como Mario Rivas fueron titulares en los dos primeros partidos durante la pretemporada. 

    El técnico portugués elogió el nivel de la pareja defensiva, al tiempo que les exigió trabajar en algunos aspectos que necesitan mejorar.

    No obstante, uno de ellos deberá completar la lista del partido como cuarto central con el arranque de LaLiga.

    Joan Martínez es apodado "el nuevo Ramos", y es la joya que el club está puliendo en Valdebebas; la otra carta es Mario Rivas, central que marcó su primer gol con el primer equipo ante el Ferencváros, tras rematar con gran confianza y transformar en gol un centro de Alexis Seria. 

    Mourinho le concedió un puesto titular ante la Fiorentina y el Ferencváros, y le dejó sufrir frente a Moise Kean como parte de su proceso de aprendizaje y adquisición de experiencia, además de transmitirle el mismo mensaje que había dado a Joan.

    Finalmente, el cuerpo técnico del conjunto merengue afronta el inicio de la temporada con un número muy limitado de opciones en el eje de la defensa, pero el Castilla ofrece dos grandes alternativas que brillaron durante la pretemporada, para ayudar al primer equipo a medirse con el Espanyol.

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