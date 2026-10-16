La Lega Serie A está estudiando cambios en el formato de la Copa Italia a partir de la temporada 2027/28. Según informa Gazzetta.it, en la asamblea de clubes celebrada hoy se analizaron «posibles cambios en el formato de la Copa Italia de cara a la nueva licitación de los derechos televisivos de la competición». Al término de la temporada 2026-27 vencerá el contrato de 56 millones de euros anuales con Mediaset para la emisión de la Copa Italia en abierto, un acuerdo que, según la edición digital del diario, la Lega Serie A pretende revisar al alza en la próxima subasta.