La Lega Serie A está estudiando cambios en el formato de la Copa Italia a partir de la temporada 2027/28. Según informa Gazzetta.it, en la asamblea de clubes celebrada hoy se analizaron «posibles cambios en el formato de la Copa Italia de cara a la nueva licitación de los derechos televisivos de la competición». Al término de la temporada 2026-27 vencerá el contrato de 56 millones de euros anuales con Mediaset para la emisión de la Copa Italia en abierto, un acuerdo que, según la edición digital del diario, la Lega Serie A pretende revisar al alza en la próxima subasta.
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¿Una Copa Italia revolucionada? La Lega Serie A estudia un nuevo formato con fase de grupos
¿VUELVEN LOS GRUPOS?
El objetivo es aumentar el número de participantes, ampliando la cantidad de equipos de la Serie C que entran en el torneo. También se estudia la introducción de una primera fase de grupos al inicio de la competición, un formato que se utilizó por última vez en 2004/05, antes de que se introdujera el actual sistema de partidos de eliminación directa desde las rondas preliminares.
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